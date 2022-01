¡Desairado por no ser galán! Luis Felipe Tovar revela el "fuchi" que Televisa le hacía por su físico

Aunque hoy en día es un artista en toda la extensión de la palabra, el actor mexicano Luis Felipe Tovar tardó cerca de 20 años en tener un proyecto en la televisión. En una entrevista con Yordi Rosado, confesó que al inicio de su carrera fue desairado por Televisa debido a su apariencia física, ya que no entraba en el grupo de los llamados "galanes de la televisión".

Los inicios del histrión originario de Puebla y ganador de tres Premios Ariel (considerados como los Óscar mexicanos), fueron en el teatro y posteriormente, incursionó en el cine. Sin embargo, "yo esperaba desesperadamente tener la pantalla de la televisión", pues sentía que le faltaba eso "poder mostrar mi trabajo como actor".

En ese entonces solo estaba Televisa, empresa fundada por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, pero no lograba entrar "por los estereotipos, ahora estoy trabajando en Televisa, mira como da vueltas la vida".

Luis Felipe Tovar manifestó que en ese tiempo, si no aparecías en la televisión, simplemente no eras nadie, debido a la poca cultura de las personas con respecto al teatro y el cine mexicano, no estaba en su mejor momento.

Al no ser "guapo", varios proyectos que le ofrecieron quedaron truncados, sin embargo, no desistió, confiaba plenamente en sus habilidades y atributos como artista. "Eran los estereotipos del galán, eran clones y yo no entraba en ese perfil, ni siquiera me invitaban, perdí muchos trabajos".

También uno se ve en el espejo, yo decía obviamente yo no tengo nada que ver con este perfil físico, pero tengo otras habilidades que este hombre con ese perfil físico no va a tener.

Asimismo, Luis Felipe Tovar sabía muy bien que tenía mayor nivel de entrenamiento que varios de esos galanes de telenovelas, "mi forma es más auténtica porque los estereotipos se replican de una manera muy extraña, donde se confían en que la belleza va a dar todo".

Actualmente, a sus 62 años de edad es uno de los actores más reconocidos y respetados en México. En la década de los 90´s ganó por tres años consecutivos el Premio Ariel como "Mejor actor de cuadro", por su excelente participación en las películas "Principio y fin", "El callejón de los milagros" y "Sin remitente".

Pese a los desaires que le hacía Televisa, el actor nunca tuvo problemas de autoestima; contó que su padre lo consideraba guapo y siempre le decía que iba a tener mucha suerte con las mujeres.