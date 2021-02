Desairar el reguetón es lo mismo que rechazar la homofobia o el racismo, dice Bad Bunny

México. El cantante Bad Bunny, originario de San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos, y cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, lamenta que la gente desaire el reguetón y se atreve a mencionar que hacerlo es lo mismo que si rechazara la existencia de la homofobia o el mismo racismo.

En entrevista con una publicación de España, Bad Bunny se manifiesta a favor del reguetón y lo defiende, y opina que aunque dicho género musical esté de moda y a mucha gente le guste, reconoce y acepta que existan personas a quienes les desagrade y así va a ser siempre.

Por esto es que el odio hacia el reguetónl no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia. Suena feo con cojones, suena horrible, no sé si hoy me levanté negativo, pero eso pienso."