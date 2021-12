"Descansa en paz, mami", muere Pepita Gómez, quien fuera esposa del comediante Héctor Suárez

"Nos amábamos mucho, la vida me manda a este ser tan hermoso, tan bello, madre de mis hijos, dios bendiga a Pepita", expresó el comediante en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. "Desde aquí, mi amor, linda, te extraño mucho, te pienso mucho, te sigo queriendo mucho con el debido respeto a mi actual compañera, te voy a seguir queriendo siempre, Pepi, cuídate, mi amor".

En una entrevista para el programa "Ventaneando" la ex esposa de "El Pelón", Sandra Quiroz, contó que su ex suegra padecía una depresión que la hacía dejar de comer, esto tras la muerte de Héctor Suárez . Aunque estaban separados, continuaron teniendo una linda amistad.

En agosto pasado la señora Josefina Gomís Iniesta había sido hospitalizada en la Ciudad de México ; su hijo solicitó donadores de sangre mediante redes sociales, sin embargo, no dio detalles del por qué fue internada.

Muchos de sus seguidores y colegas se han solidarizado ante estos difíciles momentos. El actor Mauricio Ochmann, ex esposo de Aislinn Derbez, le escribió: "mi queridísimo Héctor, lo siento mucho, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño a ti, a July y a toda la familia, tu mami siempre fue, es y será un ser de luz".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

