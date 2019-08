Descendientes 3: a qué hora y en qué canal se estrena

Descendientes 3, la esperada continuación de la saga basada en los hijos de los célebres villanops y villanas de Disney, se estrena este viernes en Disney Channel. Esta nueva película es protagonizada por Dove Cameron (Mal) Sofía Carson (Evie), Cameron Boyce (Carlos) y Booboo Stewart (Jay).

El estreno de la nueva película original de Disney Channel marca el regreso a la pantalla de los conocidos personajes de las dos primeras entregas de la historia: Descendientes y Descendientes 2. Estos son los horarios para el estreno:

México: 8 P.M.

Argentina y Colombia: 8:30 P.M.

Perú: 7:30 p.m.

En Descendientes 3, los Hijos de los Villanos, también conocidos como VKs, vuelven a la Isla de los Perdidos para reclutar a un nuevo grupo de descendientes de villanos que se unirán a ellos en la secundaria Auradon.

Cuando una brecha en la barrera entre Auradon y la Isla de los Perdidos pone en peligro la seguridad del lugar, Mal decide cerrarla en forma permanente, temiendo que sus archienemigos Uma y Hades busquen vengarse del reino de Auradon. A pesar de su decisión, una inexplicable fuerza maligna amenaza a los habitantes de Auradon, y dependerá de Mal y los VKs salvarlos, pero eso significará enfrentar la batalla más épica que hayan librado en sus vidas.

El estreno de Descendientes 3 llega a pocos días del lanzamiento de la banda sonora de la película bajo el sello Walt Disney Records. El álbum está disponible en plataformas digitales y cuenta con nuevas canciones originales como “Good to be bad”, “My once upon a time” y “Queen of mean”, así como una nueva versión del clásico tema “Rotten to the core” de la primera entrega de la saga. Además, los fans pueden disfrutar de más contenido musical de la franquicia en la cuenta oficial de Walt Disney Records en YouTube.

En este día del estreno de Descendientes 3, Disney Channel contará con programación temática desde las 11:30, que incluye el especial Disney Descendientes: Una celebración mágica, y Planeteadas de Descendientes y Descendientes 2.