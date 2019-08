Descendientes: en duda cuarta parte de la saga de Disney Channel

Descendientes 3 será al parecer la última parte de la exitosa saga de Disney Channel, filmes protagonizados por Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce, entre otros. El pasado viernes 2 de agosto se llevó a cabo el estreno en Estados Unidos y este viernes 9 de agosto, toca el turno en América Latina.

Descendientes es una trilogía que sigue las vidas de los hijos adolescentes de diversos villanos y héroes de Disney; se trata a su vez de la primera saga de la cadena Disney Channel en contar con dos secuelas después de High School Musical.

Ante el estreno de la nueva parte de la saga y ante el lamentable fallecimiento de Cameron Boyce, los fans se preguntan si habrá una cuarta entrega. Todo parece indicar que Descendientes 3 será el final. En la escena final de la tecera parte donde Mal, Evie, Jay y Carlos corren hacia La Isla de los Perdidos, no se incluye la línea que se repitió en las dos películas anteriores: "no pensaste que este era el final de la historia, ¿verdad?".

Otro de los indiciones de que no habrá una cuarta parte, es que Booboo Stewart (quien interpreta a Jay, el hijo de Jafar) confesó que Break This Down es uno de los mejores momentos de la saga. “Muchos de los bailarines han estado con nosotros desde la primera película. Todos estábamos bailando la canción que representa a Descendientes y al mundo de los Descendientes. Es simplemente increíble”.

Esto sería una clara señal de que se trata del cierre definitivo de esta historia. Hasta el momento Disney Channel no ha comentado nada al respecto.

La sinopsis de Descendientes 3 señala: la tan esperada “trecuela” continúa la saga contemporánea entre el bien y el mal cuando los hijos adolescentes de los villanos más célebres de Disney Mal, Evie, Carlos y Jay (también conocidos como los Hijos de los Villanos o VKs), regresan a la Isla de los Perdidos para reclutar a un nuevo grupo de descendientes de villanos para que se unan a ellos en la secundaria Auradon.

Cuando una brecha en la barrera pone en peligro la seguridad de Auradon, al partir de la isla Mal decide cerrar en forma permanente la barrera, temiendo que sus archienemigos Uma y Hades busquen vengarse del reino.

A pesar de su decisión, una inexplicable fuerza maligna amenaza a los habitantes de Auradon, y dependerá de Mal y los VKs salvarlos, pero eso significará enfrentar la batalla más épica que hayan librado en sus vidas.