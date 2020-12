Descubre quiénes le escribieron a Selena Quintanilla sus canciones más famosas

Sin duda, las canciones que no pueden faltar en las fiestas son las de la reina del tex-mex, Selena Quintanilla ¿Qué mexicano que se diga mexicano no ha bailado o cantado "Amor Prohibido, "El chico del apartamento 512" , "Bidi Bidi Bom Bom", "Si una vez", "La Carcacha" o "Como la flor"? Sin embargo, cabe señalar que, a diferencia de muchos cantantes, Selena no escribió la mayoría de las canciones que la llevarían al estrellato mundial, pero, entonces ¿Quién o quiénes las escribieron?

Aunque el hecho de que no haya escrito sus más grandes éxitos no desmerita sus grandes interpretaciones, al punto de parecer que las letras eran totalmente suyas, es justo dar los nombres de los creadores de esas letras con las que han disfrutado y llorado tanta gente al rededor del mundo, principalmente en México y Estados Unidos. En este sentido, cabe decir que en la mayoría de sus sencillos que alcanzaron el éxito sí estuvo involucrado un integrante de su familia, ¿quieres saber quién es? Aquí te decimos quiénes escribieron las canciones más populares de Selena Quintanilla.

Selena Quintanilla "la reina del tex-mex"

Por efectos prácticos, únicamente nos enfocaremos en sus canciones más escuchadas, es decir, las que se mencionaron en el primer párrafo. Tal vez con esta exposición, a ti querido lector, te den ganas de investigar más acerca de los autores de las otras canciones de la reina del tex-mex. Cabe aclarar que nos basamos en el número de vistas que tienen los videos de las canciones en la plataforma YouTube para colocar las canciones, por lo que debe de quedar claro que esta no es una lista de la mejor a la peor de ellas.

Como la Flor

Selena Quintanilla cantando "Como la Flor" en el estadio multiusos Astrodome en Houston, Texas/ Fuente: captura de pantalla

"Como la Flor con tanto amor, me diste tú, se marchitó". Con poco más de 215 millones de reproducciones en YouTube, "Como la flor" se convierte en la canción más escuchada de Selena Quintanilla hasta el momento. Se trata de una de esas canciones que llegan al alma y que, además, tienen un ritmo pegajoso, por lo que no sabes si llorar o reír, pero ¿quién escribió la canción más popular de la texana?

El autor de "Como la flor" es nada más y nada menos que el hermano mayor de Selena, Abraham Isaac Quintanilla III, mejor conocido como A. B. Quintanilla, quien estuvo con ella en el grupo de Selena y Los Dinos y el cual formaría los grupos Kumbia Kings, Kumbia All Starz y Electro Kumbia. Sin embargo, el no fue el único involucrado en la letra de este éxito mundial, ya que el cantante y compositor Pedro "Pete" Astudillo, quien al igual que A. B. Quintanilla, formó parte de Selena y Los Dinos, fue parte de esta gran pieza musical.

Amor Prohibido

"Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo". La canción "Amor Prohibido" tan cantada y utilizada en memes, puesto que se trata de un tema tan antiguo y tan usual como el mismísimo drama de William Shakespeare "Romeo y Julieta" en el que alguien de clase pobre se enamora de una persona de clase alta, fue, al igual que "Como la Flor", escrita por A.B. Quintanilla III y Pete Astudillo. Como dato curioso, aunque ella no la escribió, la canción está inspirada en un antiguo amor de Selena y en la historia de amor de sus abuelos.

Bidi bidi bom bom

"Cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar". "Bidi bidi bom bom" es probablemente la canción con más ritmo de la reina del tex-mex y la única de sus grandes éxitos en la que Selena participó en su creación. En el segundo sencillo del álbum "Amor prohibido" también colaboró en la letra Pete Astudillo, como en sus 3 anteriores éxitos.

Si una vez

"Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no se lo que pensé estaba loca". "Si una vez", de la misma forma que "Como la Flor" y "Amor Prohibido" fue escrita por A.B. Quintanilla III y Pete Astudillo. En "Si una vez" de nueva cuenta se puede apreciar el toque desgarrador de "Como la Flor", aunque con un poco de más acido en la letra. Cabe señalar que la canción fue lanzada el 21 de marzo de 1995, una semana y media antes de que la cantante fuera asesinada.

La Carcacha

"Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar". "La Carcacha" una de las canciones de Selena Quintanilla junto a Los Dinos que más se bailan en las fiestas, la cual por su ritmo y letra, hace que los que están sentados empiecen a mover los pies al ritmo de la buena cumbia. La famosa "Carcacha" fue escrita por Ricardo "Ricky" Vela y A.B. Quintanilla III. Como dato curioso, se trata del primer videoclip de la banda tejana "Selena y Los Dinos". Además, se trata de una canción que no pegó tanto en su momento, sino hasta 13 años después de su lanzamiento.

El chico del apartamento 512

"El chico del apartamento 512, él que hace a mi pobre corazón saltar, es a quien le hago cartas noche y día que no puedo entregar". "El chico del apartamento 512" es otra de las canciones más bailadas y coreadas de la texana Selena Quintanilla. Con una letra divertida y un ritmo bailable, "El chico del apartamento 512" es de las preferidas en las fiestas. La canción que forma parte del álbum "Amor Prohibido" fue, al igual que "La Carcacha", escrita por Ricky Vela y A.B. Quintanilla III. "El chico del apartamento 512" tiene ritmos de cumbia pop, pop latino y dance latino. El hecho de que sea tan variada se debe al deseo de la cantante de ganarse a más hispanohablantes que no estuvieran tan familiarizados con su música.

A pesar de morir muy joven, la texana logró darle al mundo grandes éxitos, que con toda seguridad serán escuchados y gozados por muchos, muchos años más. Si deseas revivir los momentos más memorables de su vida o simplemente saber un poco más sobre ella puedes echarle un ojo a "Selena: la serie" de Netflix o, si prefieres lo más clásico, siempre podrás ver la película biográfica de 1997 "Selena", en la que la cantante Jennifer López hace el papel de la reina del tex-mex. (Tráiler de Selena: la serie, desde su infancia hasta su amor prohibido)