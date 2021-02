Estados Unidos.- La cantante británica Dua Lipa está de estreno, celebrando una reedición de su exitoso álbum "Future Nostalgia", lanzado a principios del año pasado. Con la intención de continuar haciéndose un espacio entre las mujeres más importantes de la industria musical, principalmente en el género pop, la estrella ha lanzado su nuevo sencillo con video oficial y todos están encantados.

El pasado jueves fue el lanzamiento oficial de 'We're good', su nuevo sencillo, junto a su respectivo video musical, pero eso no lo es todo, Dua Lipa también lanzó "Future Nostalgia: The Moonlight Edition", en el mismo día, dejando a todos fascinados debido a que se incluyeron nuevos temas y algunos sin álbum en específico.

Para su nuevo video, la intérprete británica de 25 años decidió recordar un suceso muy hablado alrededor del mundo. Se trata del trágico hundimiento del Titanic, el barco más famoso de todo el mundo debido a su gran capacidad, mismo que se hundió durante la noche del 15 y la madrugada de abril de 1912, dejando 1496 personas muertas de las 2208 que iban a bordo.

Homenajeando a aquella época tan recordada, Dua Lipa se convirtió en una cantante del restaurante del famoso barco que presumió los mejores looks, aunque hizo referencia a los looks que predominaron aquellos años, optó por darles un toque personal y añadir detalles en tendencia.

Desde el Titanic, Dua Lipa sorprende con increíbles atuendos en su nuevo video

El primero de los atuendos que lució en el video la cantante fue un elegante vestido color beige cubierto de pedrería con un look que iba a la perfección a la época, mientras lo estilizaba con guantes, accesorios y altos tacones con un toque en tendencia.

En una segunda parte del video todo cambia, ahora Dua Lipa usa el cabello recogido, un vestido verde pino con detalles en color negro que le queda espectacular y posteriormente deleita con otro atuendo también en verde, pero mucho más elegante y con brillantes detalles.

El color verde en Dua Lipa dejó a todos impresionados

El video sigue la historia de amor de dos langostas enamoradas que se pierden la una a la otra, todo sucede mientras Dua Lipa es la cantante del restaurante en el que estas reposan dentro de una pequeña pecera hasta ser elegidas por los clientes para ser conocidas.

A una de las langostas la separan de su compañera, quien fue elegida para ser la cena de un cliente, el mundo se le viene abajo cuando ve que es cocinada y devorada por quien la ha elegido.

Momentos de tristeza vive la langosta que quedó viva, quien al querer ser cocinada termina por ser devuelta a su pecera debido a que había una falla con el gas de la cocina, lo que imposibilitó al chef cocinarla.

Pero el momento más impactante del video llega justo después, cuando el restaurante cierra debido a la falla que presentó y es aquí donde se entiende que toda la historia fue un barco, mismo que comienza a hundirse y se nada más y nada menos que el mismo Titanic.

Una vez comienza a entrar el agua por todos lados, la langosta comienza a rodar por todo el barco, para finalmente ser liberada y vivir su vida sin temor en la libertad del océano, donde se aprecia que el barco se hunde y Dua Lipa es una de las sobrevivientes y que logró ponerse a salvo en uno de los botes de emergencia.