"Desde el principio lo buscamos", Alma Cero recuerda el bebé que perdió cuando estaba con Edwin Luna

En una entrevista que la comediante Alma Cero tuvo para el programa "Suelta la sopa", se le preguntó sobre el aborto que tuvo cuando estuvo casada con el cantante Edwin Luna, líder y vocalista de La Trakalosa de Monterrey, algo que la causó mucho dolor a la actriz de la serie de televisión "María de todos los ángeles", donde interpretó el personaje de Rosa Aurora.

Alma Cero manifestó que todo fue de repente: "fui a mi chequeo y pues ya estaba cercano del cuarto mes". Tanto Edwin Luna como ella anhelaban tener un hijo en común: "desde el principio, lo buscamos y todo".

Tras este triste momento en su vida, compartió que no tomó ningún tipo de terapia, salió adelante ella sola: "hacer oración, a leer, a meditar, a prepararme".

Cuando el reportero de "Suelta la sopa" le preguntó si tuvo apoyo de parte de Edwin Luna luego de abortar, Alma Cero se abstuvo de dar detalles, simplemente dijo: "quisiera no responder eso".

Hace unos días se dio a conocer que la modelo guatemalteca Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, estaría embarazada de nueva cuenta. Sobre si le manda un mensaje a ellos ante el supuesto embarazo, la actriz de 46 años de edad y originaria de la Ciudad de México manifestó:

No tengo ningún sentimiento porque esa parte ya no me corresponde, creo que lo más respetuoso es no tener una opinión acerca de donde no, yo no me meto donde no me llaman.

Por otra parte, Alma Cero forma parte del elenco estelar de la obra de teatro "Hoy no me puedo levantar". Hace unos días se llevaron a cabo unas funciones en Monterrey, Nuevo León; a una de estas asistieron Edwin Luna y Kimberly Flores, quienes no sabían que Alma estaba en esta y al verla en el escenario, habrían abandonado la función.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Alma Cero reaccionó de la siguiente manera: "no sabía que había ido, ya el único comentario que te puedo decir es que se perdió una ovación de pie y que se perdió una gran historia".

Leer más: Maribel Guardia espectacular con ajustada falda negra; Lorena Herrera y Ana Bárbara halagan su belleza

Alma Cero espera que su ex esposo sé dé la oportunidad de disfrutar la obra de teatro "Hoy no me puedo levantar", dejando a un lado el que ella forma parte de esta. "Yo sí le diría que volviera a disfrutar la obra libremente, porque para eso son los teatros, para que la gente vaya con libertad a disfrutar una obra, que le dé otra oportunidad a 'Hoy no me puedo levantar', porque es una obra que le cambia la vida a quién la ve y a quien la hace".