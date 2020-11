Desde el rodaje de Spider-Man 3, Tom Holland pide a sus fans que usen cubrebocas

El famoso actor de Spider-Man del nuevo universo cinematográfico de Marvel, Tom Holland publicó una foto disfrazado del querido héroe usando un cubrebocas, junto a una descripción donde invitaba a las personas, entre ellos, sus fans, a usar este método de protección.

El cubrebocas ha cobrado una vital relevancia desde que la pandemia de Covid-19 se expandió por todo el mundo, por ello, algunos artistas incentivan el uso de este a la población pues hay grupos de personas que deciden no usarlo.

En la fotografía vemos a Tom Holland realizando una esencial pose de Spider-Man , en la que se encuentra agachado y mirando hacía enfrente, mientras está rodeado del material especial para desarrollar los efectos especiales.

La foto de Holland fue publicada el pasado 6 de noviembre y ya obtuvo 6.5 millones de reacciones y más de 40.1 mil comentarios.

"Wear a mask, I’m wearing two... (Usa una mascara, yo estoy usando dos)" dice la fotografía publicada por Tom Holland en Instagram.

Por ello en los comentarios, algunos fans aprovecharon para polemizar a la sombra que se veía junto a Spider-Man, pues en la foto a aparece una silueta junto al superhéro, pero no se sabe quien podría ser.

Además, algunos comentarios, le pedían a Holland dar spoilers de la película Spider-Man 3, ya que en años anteriores se hizo viralizó el video una entrevista donde reveló detalles de una película muy esperada el Universo Cinematográfico de Marvel ¿Lo recuerdas?

Mientras tanto, otros fans reconocieron al actor por fomentar el uso del cubrebocas, pues en distintas partes del mundo, hay grupos de personas organizadas que se postulan contra el uso del cubrebocas, algunos porque creen que no tiene utilidad y otros porque no creen que existas el Covid-19.

COVID Spider-Man!!! Doing the right thing and wearing a mask!!! (Covid Spider-Man, haciendo lo correcto y usando una mascara), escribió georgejcottle