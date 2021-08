Desde la Plaza del Mariachi le demuestra un "Hermoso Cariño" a Don Vicente Fernández

Guadalajara, Jalisco.- La tierra que vio nacer a Vicente Fernández Gómez aquel 17 de febrero de 1940 hoy se encuentra consternada, el máximo exponente del género ranchero está hospitalizado y sin mostrar mejora alguna en su salud.

Su hijo, Vicente Fernández Jr ya ha pedido orar, pero en Jalisco esta solicitud está de más, ya ¡todos lo hacen! como demostración de ese hermoso cariño que le profesan. Ahí "Chente" es de todos y cada tapatío parece tener una bella historia por contar de él.

Hoy bastó con visitar la Plaza del Mariachi, ubicada en el Centro de la ciudad de Guadalajara para que mariachis, transeúntes y turistas tuvieran algo que compartir a DEBATE.

"No si se muere Vicente Fernández yo sí voy a llorar" dijo la señora María del Socorro Villa, quien hoy con su casi 80 años acudió a la Plaza del Mariachi junto con su nieto tras saber que el cantante está delicado de salud.

Ahí sentada frente a la estatua del "Hijo del Pueblo" mastica lento su comida mientras que comparte que en su juventud ella trabajaba para una comerciante del mercado de San Juan de Dios, quien era comadre de "Chente".

"Él siempre fue muy amable y jamás perdió el piso", añade pues dice le tocó verlo en diversas ocasiones, incluida la época en que el cantante ya probaba las mieles del éxito.

Desde Los Ángeles, California, llegó Agustín Barrios a la Perla Tapatía y siendo desde niño un fan de don Vicente Fernández no dudo ni un momento en visitar el monumento que se inauguró en octubre del 2019 en honor al nacido en el pueblo de Huentitán, ubicado a pocos kilómetros de la capital jalisciense.

"Las llaves de mi alma" dice es de las primeras melodías que estremecieron su sentir y tras ser cautivado por la música mexicana compartió que cuando vio en cartelera la cinta "La ley del monte" no dudó ni un momento en acudir a la matiné.

Los conciertos en Estados Unidos tampoco los dejó pasar "hasta compartimos sombrero", exclama al recordar un evento al que acudió y logró saludarlo frente a frente.

Ha sido tanta la admiración que le tiene a su ídolo que hasta sabe imitar su forma de cantar y de hablar.

"Oye Cuquita parece como que me caí. Me siento bien ¡no te preocupes! ¿Ya están preparados mis chilaquiles? Porque ya me muero de hambre. Dile a María que me gustan con harta salsa verde y unas gordas ¡bien calientitas!", dice a manera de chascarrillo. Aclara, es con mucho cariño y respeto.

Agustín Barrios posa junto a la estatua del "Charro de Huentitán" que en 2019 inauguró el propio Vicente Fernández en la Plaza del Mariachi, de Guadalajara, Jalisco. Foto: Carolina Solís

Sobre el andador de la Plaza del Mariachi no solo hay cantantes de ese género. Hoy también visitaron la zona un grupo conformado por jóvenes, quienes se hacen llamar "Nuevo Linaje". Señalan que, aunque ellos se centran en la música norteña les gustaría un día tener la trayectoria y fama que ha alcanzado el intérprete de "Mujeres Divinas".

Y mientras uno mariachis van y otros llegan a la plaza, logramos contactar a Jesús Barajas, del Mariachi Alma de México, quien lleva más de dos décadas en el género y ahora es el líder sindical de 270 cantantes y músicos de Mariachi a nivel estatal.

Aunque en su familia esta profesión se ha convertido en una tradición, confiesa que ver a alguien de su tierra cosechar grandes éxitos, y con quien además compartía el mismo género musical, Vicente Fernández siempre fue un aliciente más para él también crecer.

La canción "De un rancho a otro" recuerda fueron de las primeras que le fascinaron y empezó a entonar para luego interpretarlas. "Eran de las que empecé a escuchar, se me hacía muy alegre y sobre todo lo que decía, lo que inspiraba en esas canciones", explica.

Hoy, dice "es un orgullo" seguir interpretando el interminable repertorio con que cuenta el Charro de Huentitán, melodías que asegura "no se pierden entre el gusto de la gente... no hay reunión, fiesta o serenata en donde no se pidan canciones del señor Vicente Fernández".

"La que más piden en serenata es Hermoso Cariño, Movito, Si no te quisiera y Tres regalos... Pero él tiene para todos los gustos, corridos, rancheras, corridos de caballos, románticas. Tiene un legado muy amplio para todos los gustos... tiene desde una canción para llorar, para enamorar, para escuchar cuando uno está alegre, corridos, ¡de todo!"

Entre la larga lista de éxitos también hay temas que se toca en momentos de duelo… como en esa temida posibilidad que hoy México entero se niega a pensar.

"Sería luto nacional... es el exponente de la música mexicana ante el mundo en este momento ¡Es el más grande! Entonces sí sería algo muy doloroso. Se sentiría en todo el país y ¡hasta en el mundo!", dice Jesús Barajas.

Turistas de todas las edades se postran frente a la esfinge de Don Vicente Fernández, que le hace honor a su época de juventud, cuando acudia a la Plaza de los Mariachis a buscar suerte como intérprete. Foto: Carolina Solís

Aunque en México hay otros grandes intérpretes del género ranchero, como el propio Alejandro Fernández "El Potrillo", hijo de Don Vicente, el músico y cantante dice que "será muy difícil" que alguien logre igualar la trayectoria "tan amplia y limpia" que tiene el mayor de los Fernández.

Con la esperanza de que Dios permita seguir teniendo Chente para rato, el líder sindical añade que "todos los músicos, sobretodo de mariachi, estamos en oración y pidiendo para que salga adelante de este problema que tiene".

Sin duda, hoy y siempre, Jalisco y México entero le desean pronta recuperación a Don Vicente Fernández y le profesa ese Hermoso Cariño que ¡solo es de él!