Estados Unidos.- Kylie Jenner continúa causando gran impacto en Internet, cada vez que comparte alguna fotografía, video o historia en Instagram se vuelve tema de conversación y en esta ocasión no ha sido la excepción, pues modeló un diminuto traje de baño que causó furor entre sus seguidores.

A través de su perfil en la plataforma de fotografías y videos, Kylie lució un cuerpo de envidia mientras posaba frente a la piscina de su elegante mansión ubicada en Calabasas, California, evidenciando lo mucho que su cuerpo ha cambiado ahora que ha iniciado una vida fit.

La modelo, y hermana menor del famoso clan Kardashian-Jenner, lució como toda una diosa en un traje de baño de dos piezas tejido en hilos rosas y violetas que estilizó con un accesorio dorado a la cintura, dejando boquiabiertos a todos, pues luce como toda una diosa.

"La felicidad sobre todo y todos", fue la simple, pero poderosa descripción que utilizó la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians, desatando un gran alboroto, todo por esa cinturita que posee y atributos que dejan a todos maravillados.

Desde la piscina, Kylie Jenner modela su fascinante traje de baño rosa

Como de costumbre, Kylie Jenner hace de las suyas con los récords de Internet, ya que en menos de una hora ha logrado acumular casi tres millones de me gustas, una cantidad que deja a todos sin palabras, pero no es de extrañarse ya que sobre pasa los 200 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una de las celebridades más seguidas de la plataforma.

A través de sus historias en Instagram, Kylie Jenner compartió algunas otras fotografías que no publicó en su perfil, por lo que seguramente logró bastantes reacciones, como de costumbre, y comentarios de todo tipo que podemos encontrar en redes sociales como Twitter, donde elogian esa belleza y físico sin comparación.