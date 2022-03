"Deseo que todas vivamos sin miedo" el poderoso mensaje de Andrea Legarreta por el Día de la mujer

Agregó que aún falta mucho por hacer. "Sigamos en la lucha y siendo ejemplo de lo que anhelamos, seamos ejemplo de no violencia. No se puede pedir respeto siendo agresivas, empecemos por nosotras".

En otra publicación en sus redes sociales, agradeció a todas las mujeres que han luchado por sus derechos y libertades , señalando que hoy en día, siguen en esa lucha, "que no es ni debe ser una guerra contra los hombres, sin duda, en este andar desde hace muchos años, han existido y existen hombres que se han sumado a la causa, con la convicción de que es justo y urgente, que todas tengamos los derechos que nos corresponden".

Andrea Legarreta también dedicó estas palabras a las que ya no están, "las que estamos y las que vienen después de nosotros. Por ustedes Mía y Nina".

Asimismo, la conductora del programa "Hoy" , pidió a todas las mujeres ser ejemplo de lucha, amor, sonoridad, empatía, tolerancia, respeto y fortaleza . "Deseo que todas y todos vivamos sin miedo y que no veamos la violencia y las injusticias como algo normal. Empecemos por nosotras, en casa, con nuestras familias, con la sociedad en general".

"Mamá, ¿qué es rendirse? No sé amores, nosotras somos mujeres", con estas palabras comienza el mensaje de la también actriz de telenovelas, de 50 años de edad y originaria de la Ciudad de México. "Anhelo con todo mi corazón, un mundo de paz, respeto, justicia y equidad".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.