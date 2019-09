Deseret Tavares hace impactante predicción de Shakiray Piqué

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más queridas del medio del espectáculo a nivel mundial; en repetidas ocasiones han surgido rumores de una crisis de pareja entre la cantautora colombiana y el futbolista catalán, mismos rumores que han sido desmentidos una y otra vez por ellos, ya sea con una amorosa fotografía en redes sociales o con una seña en especial cuando Piqué anota gol.

Deseret Tavares hizo una sorprendente predicción; según la vidente colombiana Shakira y Piqué ¡se separan! En el programa "Día a Día" de Caracol Televisión aseguró: "Shakira y Piqué se separan... Shakira se nos separa".

Las palabras de la vidente causaron gran asombro entre las conductoras del programa de televisión. Deseret Tavares no mencionó las causas que llevarían supuestamente a la cantante y al futbolista ha separarse.

Por otra parte, predijo para la revista Pulzo que Karol G y Anuel AA no llegarán al altar como ellos tanto esperan. Deseret Tavares comentó que la cantante tiene una buena relación con su novio, sin embargo, recalcó que existe: “un vínculo muy fuerte”, pero, “es una relación que no camina o crece, no es fértil”.

Especificó que Karol G era una mujer capaz de enamorar a cualquier hombre, pese a ello, no llegará al altar con su novio puertorriqueño.