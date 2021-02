Desgarrador mensaje de Gaby Crassus tras la muerte de su esposo Rodrigo Mejía: "¿por qué te fuiste tan pronto?"

"Me niego a aceptar que nunca más me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba", expresó la conductora de TV Azteca Gaby Crassus, ante la muerte de su esposo Rodrigo Mejía. El actor de telenovelas perdió la vida el jueves 11 de febrero de 2021 tras unos problemas de salud, tenía 45 años de edad. A fines de enero pasado se contagió de Covid-19.

En su cuenta de Instagram la conductora del programa "Al Extremo", publicó una fotografía junto a su esposo Rodrigo Mejía, acompañada de un desgarrador mensaje que ha dejado con un nudo en la garganta a todos sus seguidores, amigos y familiares. Gaby Crassus se preguntó: "amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto?".

Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer, fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto. Amor, dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen.

Gaby Crassus y Rodrigo Mejía estuvieron juntos durante 12 años, de los cuales ocho estuvieron casados. La conductora de televisión agradeció al padre de sus hijos por esos 12 años de puro amor y felicidad, "gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos (como le dice de cariño a sus hijos)". Asimismo le agradeció por haber sido un excelente esposo, papá, un gran hijo, hermano y amigo.

"Todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor. Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos, pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor, porque ese es el legado que nos dejaste un legado de amor. Te amo por siempre Bu ❤".

Muchos de sus amigos del medio del espectáculos, le enviaron todo su apoyo ante estos difíciles momentos. La actriz Geraldine Bazán escribió en su post: "no hay palabras Gaby, pronta resignación, Ro siempre estará a su lado cuidándolos". Por su parte Patricio Borghetti, uno de los conductores del show "Venga la Alegría" de Televisión Azteca, expresó: "que dolor Gaby, no lo puedo creer, me acabo de enterar, te abrazo con el corazón, espero en Dios que encuentres la fuerza para seguir por tus hijos, se que Ro así lo querría, acá estamos para lo que necesites, el mundo era un lugar mejor con él".

El pasado 25 de noviembre de 2020, Gaby Crassus y Rodrigo Mejía celebraron su octavo aniversario de bodas. En aquella ocasión la host de televisión señaló que era la primera vez en todos estos años, "que nos separamos tanto tiempo y espero que sea la última, han sido días muy duros pero si de algo estoy segura, es que contigo de la mano todo estará mejor. Te admiro, te respeto, te extraño pero sobre todas las cosas, te amo".

Meses atrás, el actor se mudó a Mérida, Yucatán, para fundar una compañía junto con varios socios. Posteriormente Gaby Crassus y sus hijos se mudaron de la Ciudad de México a la capital del estado de Yucatán junto a Rodrigo Mejía, para iniciar una nueva etapa como familia.

Cabe mencionar que once días antes de la muerte del actor, recordado por su participación en telenovelas como "El secreto oculto", "Mundo de fieras" y "Cuidado con el ángel", perdió la vida su papá Salvador Mejía, también a consecuencia de una problemas de salud derivados de su contagio de Covid-19.