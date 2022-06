"Desgaste de la relación", la supuesta justificación de Gerard Piqué ante separación de Shakira

Ante los rumores de una infidelidad, este fin de semana el futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, confirmaron su separación tras 12 años de relación amorosa, mediante un breve comunicado que enviaron a la agencia EFE. Ambos pidieron respeto ante esta situación, principalmente por el bienestar de sus hijos Milan y Sasha.

Lamentamos confirmar que nos estamos separando, por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión.

Mucho se ha dicho que Gerard Piqué, defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España, le habría sido infiel a Shakira con una "joven rubia de 20 años de edad". Hasta el momento, se desconocen los verdaderos motivos que los llevaron a la separación, por lo cual, siguen surgiendo varias especulaciones.

A través del podcast "Mamarazzis", del diario español El Periódico, las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa, comentaron que de acuerdo con sus fuentes, Gerard Piqué y Shakira se habrían separado hace tres meses, y que el deportista atribuye la separación "al desgaste de la relación".

Asimismo, mencionaron que habría sido el futbolista, quien tomó la decisión de emitir el comunicado, donde daba a conocer la situación por la cual estaban atravesando, caso contrario a la cantante y compositora, originaria de Barranquilla, Colombia, quien prefería esperar y analizar la evolución de los acontecimientos.

Lorena Vázquez y Laura Fa dijeron que ni Shakira ni Piqué estaban en Barcelona, España (ciudad en la que vivieron como pareja durante varios años). "Han puesto tierra de por medio por el bien de sus hijos, él está de vacaciones y ella prepara su gira".

Cabe mencionar que fue en este podcast, donde se dio a conocer la presunta infidelidad de Piqué. "Lo que me comentan a mí, me dice: 'Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar', me dicen: 'eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'".

En opinión de las periodistas, tal vez en la relación entre la cantante y el futbolista, "quizás no queda en nada, pero eso ha pasado (la infidelidad)". Asimismo, Laura Fa mencionó que desde hace unos días, Piqué "está desatado" y "desbocado de fiesta".