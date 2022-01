"Desgraciadamente no estoy bien": revela Paquita la del Barrio problemas de salud preocupando a su público

México.- La cantante mexicana Paquita la del Barrio ha desatado la preocupación de su público luego de dar a conocer a través de perfil en Instagram la cancelación de sus conciertos en Moroleón, Guanajuato, debido a problemas de salud que atraviesa. "Desgraciadamente no estoy bien", externó la Reina del Pueblo.

Hace algunos días la intérprete de 'Rata de dos patas' fue sometida a un tratamiento por el que deberá mantenerse en reposo absoluto y por dicho motivo tendrá que cancelar sus actividades programadas hasta nuevo aviso, explicó desde la cama y visiblemente cansada.

Fue a través de un breve video en Instagram donde dio a conocer la noticia, en este se le puede ver en la cama y descansando, explicando las razones por las que no podrá seguir con sus conciertos programados, aunque no reveló cuándo serán reprogramados.

"Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas", compartió con sus seguidores.

Uno de los motivos por los cuales tuvo que tomar la decisión de cambiar sus conciertos fue debido a que no puede caminar por el momento y para poder ofrecer un gran espectáculo, como suele hacerlo, debe estar moviéndose de un lado a otro e interactuando con el público.

Debido a la cancelación de sus fechas, Paquita la del Barrio se mostró afectada y aprovechó para pedirles una disculpa a todos aquellos que ya habían adquirido boletos para verla, así como a sus fanáticos, por el estado en el que daba el anuncio.

"En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias", finalizó.

De inmediato la sección de comentarios fue repleta de apoyo y mensajes de cariño de parte de sus seguidores y diferentes figuras del medio del espectáculo, para enviarle a Paquita las mejores de las vibras y una buena recuperación para que pueda regresar a sus actividades habituales.

Leer más: ¡Otra vez! Andrea Legarreta vuelve a contagiarse de Covid-19