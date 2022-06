"Deshonesto, el inicio", palabras que habría escrito Yrma Lydya en un mantel antes de ser asesinada

La cantante de música mexicana Yrma Lydya Gamboa fue asesinada a balazos, presuntamente, por su esposo Jesús "N". Las autoridades investigan este hecho, que ha causado gran conmoción, como un feminicidio. Todo ocurrió en un privado del restaurante de comida japonesa Suntory, en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

De acuerdo con información de diversos medios de comunicación, la tarde del pasado jueves, el empresario Jesús "N" llegó al restaurante antes mencionado en compañía de dos personas. Unas horas después arribó su esposa Yrma Lydya.

Al parecer habrían tenido una discusión y de un momento a otro, Jesús "N" sacó una pistola y disparó en contra de la joven cantante en tres ocasiones. De acuerdo con un testigo que habló para el noticiero "Nmas" de Foro TV, el tercer balazo se lo dio a la altura de la cabeza.

El esposo de la cantante fue detenido en el lugar, junto con su chofer, cuando intentaba huir del establecimiento.

Según Foro TV, momentos antes de ser asesinada, Yrma Lydya habría escrito unas palabras y dibujó unos círculos en un mantel que estaba en la mesa. Estas fueron las palabras que presuntamente escribió la cantante del Regional Mexicano: problemas de sangre, tacha, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio.

Las palabras que según escribió Yrma Lydya antes de su muerte.

El mantel fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de las investigaciones por el asesinato de la cantante.

"Nos alertamos cuando escuchamos un sonido seco, al principio mi subconsciente me decía que era un disparo, pero no lo creía por estar en un restaurante tan popular, a esa hora, uno no da crédito que pudiera ser", comentó el testigo antes mencionado.

"Sin embargo, en el segundo disparo me percato que la chica se estaba balanceando sobre su silla y el tercer disparo, el cuate este se para y se lo pone en una parte alta, supongo que fue a la altura de la cabeza, se levantó, estiró el brazo y le pegó, la chava se fue, se recostó sobre su lado izquierdo".

Yrma Lydya fue galardonada con el Premio Nacional de Cultura, otorgado por el Senado de la República. Asimismo, obtuvo un Doctorado Honoris Causa, entregado por la Cámara de Diputados, por sus aportes a la cultura y méritos propios.

Formó parte del show GranDiosas junto a Alicia Villarreal, Dulce, María Conchita Alonso y otras cantantes. En las redes sociales de este espectáculo, se compartió el siguiente mensaje: "nuestro más sentido pésame. Yrma, compartiste escenario con nosotras y es una tristeza, hoy despedirte. Nuestras condolencias a su familia y amigos".