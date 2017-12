Desireé Ortiz hace severas confesiones sobre Luis Miguel

Desireé Ortiz habló por primera vez de su “intensa” y fugaz relación con Luis Miguel.

En una entrevista exclusiva con Rodner Figueroa para el programa Al rojo vivo de la cadena Telemundo, la hermosa venezolana explicó por qué terminaron.

“Paré mi vida sin darme cuenta. Una persona que ya tiene una vida como la de él, uno de los dos tiene que ceder. Hubo un momento en que dije ¡ya va!”.

Tras cuestionarla si se sentía asfixiada en la relación, Desireé Ortiz dijo que era “complicado”.

“Empecé a darme cuenta que no podía gestionar todas mis cosas. Soy mucho más joven y tampoco puedo parar todo. Cada uno empezó a enfocarse en sus cosas”.

Cabe recalcar que Desireé y El Sol culminaron su noviazgo a raíz de que salieran a la luz unas imágenes de la venezolana en el concierto de Alejandro Fernández.

“Cuando llegué a Guadalajara mi plan era completamente diferente, al final las cosas se dieron de otra manera”, resaltó Desireé, quien fue retratada hablando con Alejandro Fernández en una discoteca.

“En una discoteca te toca hablar (cerquita al oído)”.

Tal parece que a Luis Miguel no le agradó que su novia se vaya de fiesta con El Potrillo. “No bueno, imagínate. Eso no te lo puedo contar. [No le cayó bien], definitivamente no”.

¿Habrá romance entre Fernández y la ex de Luis Miguel?

“Es muy pronto para hablar de eso. Acabo de salir de una relación muy intensa”, manifestó la rubia.