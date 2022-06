Despachos de Hollywood "pelean" por contratar a Camille Vasquez tras juicio de Johnny Depp

"Camille es indiscutiblemente una gran voz para opinar sobre asuntos legales y las redes, naturalmente, están ansiosas por hablar con ella sobre las oportunidades en el aire", se agregó por parte de un ex ejecutivo de la red cercano a las ofertas que la abogada ha recibido.

"Los agentes de talentos están dando vueltas a Camille porque reconocen que ella es el unicornio: una abogada inteligente y serena cuya actuación impactante durante el juicio la impulsó a un nivel poco común de visibilidad", confirmó The Post.

Según informó el medio estadounidense The Post , un sinfín de puertas se le están abriendo a Camille Vasquez y es sólo cuestión de tiempo para que ella elija la mejor opción. A la querida abogada se le respeta dentro de su ámbito laboral y todos quieren tenerla a su lado.

Estados Unidos.- En las últimas semanas, la abogada Camille Vasquez se ha vuelto muy popular dentro del mundo del espectáculo, esto mientras defendía a Johnny Depp de las acusaciones de su ex Amber Heard , motivo por el cual despachos de abogados en Hollywood han comenzado a pelear para contratarla .

Gilberto Coronel Periodista Web

