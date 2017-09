Luis fonsi canta al son de la banda Despacito

Luego del éxito mundial de "DESPACITO" ahora Luis Fonsi y La Bandononona Clave Nueva unen sus voces oficialmente para realizar la versión en banda de este exitoso tema.



Como una idea de ejecutivos de su disquera Universal Music y el Manager de La Bandononona se dio pie a grabar la versión Banda de“DESPACITO”, los arreglos corrieron a cargo de Joel Oliva.

Despacito con la Bandononona



“Estoy más que feliz por ese dueto, para la Bandononona es un logro más y un privilegio interpretar este éxito mundial en lo regional mexicano, gracias a todos los que hicieron posible este logro" expresó Max Peraza, vocalista de la banda.

Por el momento la canción solo se encuentra en plataformas digitales y en un par de días será lanzada en radio a nivel nacional, así como incluida en el disco DELUXE de Luis Fonsi.

Somos un pueblo fuerte y unido. Fuerza Puerto Rico. Que Dios proteja a mi isla querida #HuracanIrma ❤️ Una publicación compartida por Luis Fonsi (@luisfonsi) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 12:31 PDT



Anteriormente la banda ya había declarado que tendrían una participación con el exitoso tema del momento. El líder y fundador de la agrupación destacó que luego de que el tema de la banda 'Cual adiós' o como lo conoce la gente 'Ya no vives en mí', del compositor Fato, se posicionara en primer lugar por 12 semanas en Guatemala, surgió Luis Fonsi con su canción 'Despacito'.



"La firma discográfica en Guatemala nos propuso hacer un dueto, por lo que La Bandononona Clave Nueva está dispuesta a concretar la propuesta, lo que no se ha platicado es si sería Luis Fonsi con la Banda o Max Peraza con el puertorriqueño. Esperamos el llamado y estamos cerca de que se concrete”.

Muchas felicidades carnal @carlosvzkz ⚾️ pásala chingon y queda pendiente el festejo acá en el puerto #Sisisi #ElChilyPPP #orgullomexicano Una publicación compartida por LABANDONONONADMAX (@labandonononadmax) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 8:43 PDT





Un jueves por la tarde se les notifico a la banda que el cantante Luis Fonsi estaba encantado con hacer una participación con la banda además en el nuevo disco se dijo que se rendiría homenaje a los artistas de los años setentas y ochentas.



una gran lista de artistas de esas dos décadas que marcaron su vida musical, como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, José José, Roberto Carlos, Los Bukis, Los Yonic’s, Los Terrícolas y Los Temerarios, de los cuales tomará el tema más representativo y los llevarán al ritmo de La Bandononona.



Así cerramos el show de hoy! Gracias por inspirarnos Argentina Una publicación compartida por Luis Fonsi (@luisfonsi) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 8:42 PDT

El vocalista tras dar a conocer la información añadió algo más:



Sería un disco de puro gusto, para rendir tributo a los que no solo dejaron huella en mí, sino también huella a varias generaciones de mexicanos y que hoy algunos son recuerdo tras dejar este mundo y otros que aún existen y que luchan por su vida como ‘El Príncipe de la canción’”, José José, explicó el mazatleco.



DESPACITO TRASPASA FRONTERAS

Además de ser el sencillo que más tiempo ha estado en el tope del Hot 100 también superó a éxitos de la talla de "I Will Always Love You", de la desaparecida baladista Whitney Houston en 1992; "I'll Make Love to You", de Boys II Men, en 1994, y "Candle in the Wind", de Elton John, en 1997.



This is historic for Latin Music! Thank you guys for all your support... feeling very blessed right now Gracias @daddyyankee, @justinbieber #Despacito #MakingHistory @billboard Una publicación compartida por Luis Fonsi (@luisfonsi) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 11:54 PDT

La popularidad de la canción más reproducida en "streaming" de todos los tiempos va más allá y alcanzó los primeros lugares en las listas de Finlandia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia y Suecia.

Te puede interesar