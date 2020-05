Despiden supuestamente a Karla Panini del programa de radio que conducía

Monterrey, Nuevo León.- Karla Panini y su amigo Jair Villarreal formaban parte del programa "La Mañanita Morning Show" que se transmite por exa 97.3 FM. Supuestamente la estación de radio despidió a la ex "Lavandera" ante el escándalo de su traición a Karla Luna que resurgió con gran fuerza en días recientes.

Aunque Karla Panini no ha comentado nada al respecto, personas allegadas a ella y a su amigo Jair Villarreal, confirmaron que dejaron de ser parte de este programa radiofónico. Asimismo estos rumores tomaron fuerza al darse a conocer los nuevos promocionales de la estación de radio, donde ninguno de los dos aparece.

El supuesto despido de Karla Panini de exa 97.3 FM, ocurre unos días después de que ella misma contaba en un Instagram Live, que la empresa de radio la apoyaba mucho ante todo este escándalo:

Me dejan hablar de Dios, de ser yo y me siento muy amada y libre, así que no me importa si les gusta o no, ¡entiendan! Cada quien sus rollos.