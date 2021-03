¿Desprecio? Armando Manzanero deja fuera del testamento a uno de sus hijos

México. El cantautor Armando Manzanero, quien murió a finales de diciembre de 2020, dejó fuera de su testamento a uno de sus hijos, así lo revela en entrevista con Ventaneando Mainca Manzanero, otra hija de él. El testamento del artista yucateco ya fue leído en presencia de familiares y se confirmó que uno de sus hijos no fue incluído.

Cada quien tiene lo que le corresponde y solamente mi papá habrá sabido lo que hizo", cita Mainca al citado programa de espectáculos y respecto a cómo se sintió Rodrigo, al ver que no fue incluído en el testamento, opina que eso era algo que tal vez esperaba. El joven ha vivido entre Lima, Perú, luego en Chile.

Mi papá así lo decidió, no es algo que nosotros tengamos nada qué ver, Sí todos somos hermanos, sí por supuesto tenemos un porcentaje de regalías, pero pues mi papá yo creo que también tuvo sus motivos o razones del por qué no incluirlo a él”, dice Mainca.

Foto de Agencia México

Mainca también señala que no tiene contacto con su hermano y a partir de que se dio lectura al testamento, él se alejó un poco de todos en la familia, y ante los rumores que aseguran que Rodrigo intenta vender una entrevista exclusiva luego de enterarse que quedó fuera del testamento, Mainca dijo: “Te lo digo con el corazón, cada quien obtiene lo que desea”.

Mainca hace público que don Armando siempre estuvo resolviéndole situaciones a Rodrigo en varias ocasiones, incluso sacándolo de problemas en los que se involucraba. "A lo mejor esta gacho que yo esté hablando así, de cosas que nunca habían salido al público, pero no se vale tampoco que él haga este tipo de situaciones, de declaraciones, que si le tocó, que si no le tocó, que también piense por qué no le tocó, o sea qué tantas cosas mi papá tuvo que resolverle, o qué tantas veces tuvo mi papá que pagar cosas para que él estuviera bien”, dice a Ventaneando.

Le dejó mi papá un departamento donde vivir, no tiene que pagar renta, solamente tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza pensar que algo no estuvo bien, y que pues en vez de enojarse dar gracias por lo que tienes”, refiere sobre lo único que recibió Rodrigo por parte de su señor padre.

Cabe mencionar que Mainca y Rodrigo fueron procreados durante la relación sentimental que don Armando Manzanero sostuvo con una modelo peruana, sin embargo, los hermanos se distanciaron porque Manzanero trajo a su hija a vivir a México y fue criada por Cristina Blum, madre de Juan Pablo Manzanero. Don Armando era originario de Mérida, Yucatán, México, y según Wikipedia, nació el 7 de diciembre de 1935 y dejó de vivir en Ciudad de México el 28 de diciembre de 2020.

Don Armando fue compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico y se le llegó a considerar como uno de los compositores más exitosos de Latinoamérica. Escribió más de cuatrocientas canciones, de las cuales más de cincuenta han alcanzado fama internacional, entre ellas Somos novios, Esta tarde vi llover y Contigo aprendí.

El cantante falleció a sus 85 años de edad en un hospital en la CDMX, debido a unos problemas de salud derivados de su contagio por Covid-19. Laura Elena Villa, la hoy viuda del cantautor, dio a conocer tras su muerte que la la presentía un mes antes del suceso, se dio a conocer en distintos portales de noticias y recordó con dolor lo que fueron los últimos días de Armando antes de siquiera ser diagnosticado con covid-19.

Era una tarde que estábamos y me dijo, ‘te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste’”, compartió Laura Elena Villa. “Un mes antes, él me dijo muchas cosas especiales. Me dijo: ‘hoy, especialmente, te quiero agradecer por lo feliz que soy’, era el 28 de noviembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, o sea, la pasamos increíble”.

Laura Elena Villa contó que, a pesar de vivir una mágica noche juntos, esta no fue precisamente la despedida del cantante, pues aún en vida logró verlo antes de fallecer, y también mencionó que antes de morir se le permitió acercarse a él. A pesar del riesgo, ella nunca se contagió de covid-19.

Durante sus últimos días, Armando Manzanero le había prometido a su esposa que trataría de recuperarse, y que una vez fuera del hospital le prometía casarse con ella por la iglesia, algo que la viuda recuerda con dolor por la promesa que ambos se hicieron que no pudieron cumplir.

