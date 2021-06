Después de su disco de éxitos Lupita D'Alessio se retira de los escenarios, así lo anunció

Aunque espera cantar durante el tiempo que le sea posible, Lupita D’Alessio se siente cada vez más cerca de su retiro de los escenarios, una vez que lance su disco de grandes éxitos.

En un encuentro con medios de comunicación, Lupita D’Alessio reconoció que pese a que ama dedicarse a la música y está agradecida de tener su voz intacta después de años de excesos y adicciones, no piensa vivir el resto de sus años subida en un escenario.

Actualmente, reveló, se encuentra preparando un nuevo material discográfico, para el que ya está a punto de grabar la voz para el primer sencillo.

“Mientras Dios me dé la posibilidad física y vocal voy a seguir cantando. No soy de las artistas que se mueren en un escenario, eso qué flojera. Yo quiero estar en mi Cancún, en mi casa, feliz si Dios me da vida y licencia”, dijo.