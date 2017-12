Después de tantos pleitos llega triste noticia a Marjorie

Después de tantos problemas legales que han protagonizado los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil por la custodia y la manutención del pequeño Matías, las demandas ya comenzaron a llegarle a la actriz.

La actriz que actualmente es la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro, fue notificada para presentarse el próximo viernes 15 de diciembre a las 13 horas con el suscrito agente del Ministerio Público en la unidad A-6, por violencia familiar y psicológica. Julián muy brevemente comentó detalles del proceso penal que comienza para la madre de su hijo.

A nada en esta vida se le debe temer. Solo se le debe comprender... #Mariecurie Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 3:57 PST

De acuerdo a la información difundida por Diario Basta. “La alienación parental tiene muchas vertientes y en este caso se están violentando los derechos del niño y los míos y no pienso permitir eso… Por eso es que mis abogados y yo hemos decidido empezar este proceso, en donde ya se le notificó a Marjorie que el viernes tiene una cita y aquí es muy importante acudir”, comentó el actor.

“En el proceso que ya lleva al rededor de 8 meses, me he dado cuenta que la abogada de Marjorie es muy mala abogada, Alma Peyon miente, dijo que no he pagado pensiones y con recibos le demostré que he pagado todo… Siento que ella es la peor enemiga de Marjorie, porque la ha mal asesorado y la ha puesto en este caso como una persona mala, la está perjudicando”, concluyó Julián Gil.

Después de más de 6 meses sin siquiera tener una foto contigo mi querido hijo #matiasgil Más de 6 meses de añorar momentos contigo . Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más ... Ojalá esto termine pronto y podamos compartir más tiempos juntos ❤️ Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 12:25 PDT

MARJORIE PELEA CON ALAN TACHER

Ahora sale a la luz otro escándalo en torno al pleito Gil/Sousa, ya que el presentador Alan Tacher desmintió a la actriz de 37 años ya que lo llamó mentiroso; resulta que durante un viaje el hermano del también actor Mark Tacher se encontró en la sala de espera a Marjorie y comenzaron a charlar de una manera tranquila.

Sousa le confesó al conductor que tenía desconfianza del proceso legal al que sería sometido el pequeño Matías (prueba de ADN), después Tacher se dio cuenta que los abogados de Marjorie desmintieron las declaraciones hechas por el conductor de Univisión y el mismo dio la cara desenmascarando a la venezolana.

"Marjorie con todo el cariño que te tengo tú sabes perfectamente lo que me dijiste no voy a venir aquí a mentir en este programa y más por la calidad que tengo, me da mucha pena y mucha vergüenza de verdad desmentirte, pero el hecho de que tus abogados digan que esto no ocurrió me lleva ahora si desconfiar todo lo que ocurre en este proceso".