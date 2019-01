Después de un año en prisión sale el rapero DMX

El rapero estadounidense DMX fue liberado el viernes de una cárcel de Virginia Occidental luego de pasar un año en prisión por fraude fiscal, dijo su abogado a la AFP.

El artista de 48 años, cuyo verdadero nombre es Earl Simmons, se declaró culpable en noviembre de 2017 por evadir impuestos por 1,7 millones de dólares entre 2002 y 2005.

Además del tiempo de cárcel, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) le ordenó pagar 2,3 millones de dólares.

Los fiscales dijeron que el rapero había evadido impuestos al vivir con dinero en efectivo, sin mantener una cuenta bancaria o presentar las declaraciones de impuestos requeridas al IRS.

Nacido en el suburbio neoyorquino de Yonkers, el rapero estará bajo libertad supervisada por tres años.

Artísticamente, es mejor conocido por su éxito del 2000 "Party Up (Up In Here)", en el que menosprecia a otros raperos.

Se rumorea que DMX pasó su año en prisión escribiendo nuevas canciones, con planes de lanzar un nuevo álbum ahora que está libre.

El sitio de noticias del entretenimiento TMZ también reportó que el veterano rapero ofreció hacer una película biográfica.