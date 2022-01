"Destrozado por tu partida", muere David Tololoche, músico de El Fantasma, en trágico accidente

El joven músico David Antonio Moreno Grijalva, mejor conocido como David Tololoche, falleció tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico, el cual ocurrió el pasado fin de semana en la carretera federal México-Nogales, en el tramo Sinaloa-Sonora. Tenía 34 años de edad, era originaria de Hermosillo, Sonora y fue uno de los músicos del cantante Alexander García, "El Fantasma".

De acuerdo con varios medios de comunicación sonorenses, David Tololoche regresaba a su hogar en Hermosillo, luego de haber tenido una presentación; en el trayecto tuvo un percance donde perdió la vida.

A través de sus redes sociales, El Fantasma compartió un desgarrador mensaje en memoria de quien fuera un gran amigo. "Gracias compadre, mi hermano, gracias de corazón por todo lo que viví con usted".

Asimismo el cantante del Regional Mexicano, nacido en San José de Cañas, Durango, externó que jamás podrán reemplazar a su entrañable amigo, "lo mantendré en mis pláticas y vivo en mi corazón".

Esto duele como no tiene idea, estoy destrozado por tu partida, cabrón es acostumbrarme a vivir sin su presencia, mi amigo, hermano, compadre del diario.

El cantante y compositor Alexander García, también compartió en las stories de su cuenta en Instagram, haber viajado a Hermosillo, Sonora, para darle el último adiós a David Tololoche.

El Fantasma así se despidió su amigo David.

Por otra parte, el músico no solo trabajó junto a El Fantasma, sino también con otros cantantes del género, como Carín León. En una de sus últimas publicaciones en Facebook, David expresó su gran satisfacción por haber sido invitado a tocar en una de sus presentaciones en su natal Hermosillo.

"Los sueños se cumplen, agradezco a todos los plebes por su atención, me dejan con un buen sabor de boca y con muchas ganas de seguir trabajando para alcanzar más metas". Agregó que la disciplina y profesionalismo de los músicos con los cuales colaboró, "deja mucho que aprender".

Con toda humildad, David Tololoche expresó no tener más palabras que decir gracias, "y dedicarle mis triunfos a la gente que en verdad me apoyo de corazón y les prometo, que aquí no acaba, por qué quiero más aún. Gracias a todo el equipo de Carín León y a mis amigos músicos que me hicieron sentir en plena confianza".

Unas horas antes de morir, publicó en Facebook: "Hermosillo ya voy para allá, que te necesito"; lamentablemente no llegó a su casa.