"Destrozan" a Ángela Aguilar luego de su entrevista en Venga la Alegría: "sobrevalorada esta niña"

Ángela Aguilar tuvo una entrevista para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, con motivo del lanzamiento de su nueva canción "Ahí donde me ven", una autoría del cantautor sinaloense Gussy Lau. Mientras muchos de sus fans le mostraron todo su apoyo, otros más "destrozaron" a la hija de Pepe Aguilar con comentarios nada agradables.

En las redes sociales de este show de televisión, fueron compartidas algunas imágenes de la entrevista que le hizo la conductora Cynthia Rodríguez a Ángela Aguilar. En los comentarios de dichas publicaciones, varias personas arremetieron en su contra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Usuarios de Instagram manifestaron que Ángela Aguilar solo es famosa por el padre que tiene y por el apellido.

Sobrevalorada esta niña, ni canta tan espectacular como la quieren hacer creer, ni es tan linda, solo por ser hija de Pepe Aguilar.

Leer más: Hija de Sergio Andrade es comparada con Gloria Trevi en su debut en televisión

Estos son otros de los comentarios en contra de la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. "A mí me parece que si canta muy bien, pero no cae bien, le falta carisma pero igual que a su papá", "al igual que el padre, pujan al cantar, se cuelgan de un género que no está explotado y del apellido para figurar, pero talento no tienen, los suben al cielo y después para bajarlos está cañón", "Ángela lo bonito que tiene, es que está joven" y muchos más.

Leer más: Mes del orgullo LGBT: "Gay, así soy, orgulloso", las plausibles palabras de Jhonny Caz de Grupo Firme

Así como estos comentarios, hubo muchos más con los cuales se reconocía el potencial artístico de Ángela Aguilar, como por ejemplo: "tienes una voz hermosa y tú eres una señorita muy bonita y sencilla, sigue así, eres grande" y "me encantó la canción, una nena muy talentosa".

Síguenos en