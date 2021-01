"Destrozan" en redes sociales a Lele Pons tras nadar con un cocodrilo amarrado

La influencer Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, ha causando mucha polémica e indignación luego de que compartiera en las stories de su cuenta en Instagram, un video donde se le ve nadando en una piscina junto a un pequeño cocodrilo, que tenía amarrado su hocico con cinta adhesiva.

En dicho video la sobrina política del cantante Chayanne, no dice nada solamente acerca al cocodrilo hacia su rostro; posteriormente sonríe levemente y saca su lengua. En redes sociales la youtuber y cantante Lele Pons nacida el 25 de junio de 1996 en la ciudad de Caracas, Venezuela, ha sido acusada de maltrato animal.

"Lele Pons con un cocodrilo en la pileta, por Dios, como detesto a estas hijas de put...que ven cool a animales que no son domésticos", expresó una usuaria de Twitter al respecto. Otra usuaria de esta red social, opinó que es muy triste que celebridades como la también modelo de 24 años de edad, compartan este tipo de videos.

Esto es maltrato animal, esto no es legal y esto es horrible, que personas públicas como Stef Roitman y Lele Pons hagan virales y de público conocimiento esto, es tristísimo, tener un animal para su diversión no está bien, 2021 y ¿hay que explicarlo todavía?

Otros de los comentarios al respecto son: "dejen de apoyar a gente pend...y sin talento como Lele Pons, porque mejor no le amarran el hocico a ella", "no sé si este tipo de publicaciones les genera más audiencia de la que ya tienen, a este tipo de personas tan nefastas", "a mí en general los famosos de TikTok o medios así, no se me hacen de gran interés y Lele Pons no es la excepción, entiendo su condición pero esta no puede justificar todas esas acciones cuestionables que hace o dice, porque simplemente no hay lógica".

A través de sus redes sociales Alessandra Rojo de la Vega, Diputada Local Asamblea CDMX, I Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México, compartió un video donde se mostró indignada ante el video de Lele Pons.

"Quedarnos calladas hace que mujeres y hombres como ellos sigan explotando y maltratando a los animales; esto no debe ser tolerado bajo ningún motivo. Denuncia, presiona, comparte y ojalá entendamos ya, el daño que le hacemos a nuestros animales y a nuestro planeta". Asimismo la Diputada mexicana manifestó que entretener o querer ganar seguidores a costa del maltrato y la crueldad animal no debe ser tolerado jamás, preguntándose ¿hasta dónde llega el desprecio por los seres vivos?

"Denunciemos, presionemos a las autoridades para que actos como este, tengan consecuencias, así el animal esté autorizado, meter al animal a una alberca con cloro y cerrarle el hocico con una cinta es maltrato animal".

Hasta el momento Lele Pons no ha comentado nada al respecto. "Lele Pons, Guayana, Mau y Ricky y otros estúpidos tienen un cocodrilo como si fuera un objeto para su entretenimiento, cuando veamos este tipo de cosas podemos reportar y ahí si le tumban la cuenta, háganlo porfa", mencionó otra usuaria de Twitter ante la controversia que generó la influencer.