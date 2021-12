“Destruyó mi cerebro”: Billie Eilish confiesa ver vídeos para adultos desde los 11 años, le causó pesadillas

La cantante y siete veces ganadora del Grammy, Billie Eilish aseguró que los vídeos para adultos “destruyeron” su cerebro tras confesar que comenzó a ver este tipo de contenido a los once años y que esto le provocó complicaciones cuando comenzó a salir en citas con otras personas.

Eilish afirmó en el programa de radio "The Howard Stern Show" de Sirius XM que los vídeos para adultos la ayudaba a sentirse como “uno de los chicos”, además calificó a este tipo de contenidos como una “desgracia”.

"Creo que los vídeos para adultos son una desgracia. Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a verlo cuando tenía como 11 años", dijo la cantante “Realmente destruyó mi cerebro. Y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanto contenido de ese tipo", agregó.

Eilish afirmó que el tipo de vídeos que consumía era muy violento y abusivo por lo que llegó a causarle pesadillas, por lo que ahora está enojada consigo misma por pensar que era correcto verlo.

Esta etapa de su vida la plasmó en una de las canciones de su segundo álbum "Happier Than Ever", titulada "Male Fantasy", en donde habla sobre cómo los vídeos para adultos era una forma de distraerse estando sola en casa después de una relación rota.

"Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no decía que no a cosas que no eran buenas. Era porque pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía", explicó la ganadora del Grammy.

Esto también derivó en la ropa que usaba al inicio de su carrera como cantante, en donde solía podía vérsele con prendas holgadas para, de esa forma, evitar que hablaran acerca de su cuerpo.

Sobre las citas, la cantante de 20 años explicó que "es realmente difícil conocer gente cuando, ya sabes, la gente está aterrorizada de ti o cree que estás fuera de su alcance".

Billie Eilish es la persona más joven en ganar los cuatro premios más importantes de los Grammys el mismo año, aunque actualmente ya cuenta con siete de estos debido a su gran talento y a sus letras, que son consideradas como oscuras por parte del público.

