Detalla Kristal Silva cómo decide salir de 'Survivor México' para seguir con sus planes de boda

Sinaloa, México. A pesar de ser una de las competidoras más fuertes de 'Survivor México', Kristal Silva se convirtió en la más reciente eliminada, en una salida que causó polémica por la forma en que sucedieron las cosas.

De regreso a México, la exreina de belleza confirmó al público que en parte sí se dejó perder en el duelo de extinción contra Alejandra Toussaint, debido a su próxima boda. Ahora, en entrevista telefónica, Kristal narra de manera honesta y transparente los hechos y agradece al público que ha respetado su decisión.

Difícil decisión

Kristal Silva señala que cuando entró a 'Survivor México' estaba decidida a entregarlo todo para llegar a la final y llevarse los 2 millones de pesos. Sin embargo, el alargue del reality la hicieron tomar la difícil decisión de salir, pues en agosto contraerá nupcias con su prometido. “Esta boda ha sido planeada desde hace más de dos años, desde que llegó la pandemia ha sido muy complicado decidir una fecha fija porque por la situación no podía realizar un evento masivo, y para mí era muy complicado nuevamente hacer un cambio. Había pasado mes y medio o dos, cuando recibo la noticia de que Survivor se extiende", explica.

"Además lo veíamos venir porque había nuevos integrantes [...] cuando empiezan a pasar estas cosas, empiezo a ponerme muy nerviosa, no lo hacía evidente porque al final lo entregaba todo el juego, pero sí hubo momentos en que dije ‘¿y si no llego, si no salgo a tiempo y pierdo todo?”, agrega.

Así, cuando es enviada al duelo de la extinción, la también conductora de 'Venga la alegría' decidió que era el momento de salir. “Dije ‘tal vez hasta aquí llegó mi momento’. Cumplí con la misión que conocieran a una Kristal diferente, la Kristal que realmente soy, diferente a la que veían en pantalla, que era una chava que siempre estaba arreglada, exreina de belleza, quería romper estereotipos, quería que conocieran más mi esencia como persona. Y creo que el tiempo que estuve ahí fue suficiente”.

En el concejo tribal, Kristal Silva fue enviada directamente por Paco al duelo de extinción.

Pero Silva aclara que mientras sucedía su último juego, sí pasó por su cabeza eliminar a Alejandra, un elemento que quería sacar desde hace tiempo; y, por otra parte, se hicieron presentes los nervios. “Yo sé que lo pude haber hecho más rápido, estoy segura que con la mente clara y un poco más tranquila hubiera armado ese rompecabezas en muy poco tiempo, pero ya estaba estresada con tantas cosas que pasaron por mi cabeza en los últimos días. Me bloqueé”.

De nuevo a la realidad, Kristal se dio cuenta del impacto que causó su participación y cómo páginas en redes sociales contabilizaban sus puntos y efectividad. “Honestamente me desconecté del mundo exterior y simplemente disfruté y trabajé para ganar los puntos en la tribu. Yo jugaba y lo hacía por inercia, no me imaginé que la gente estuviera esperando eso”.

Fuerte competencia

Kristal Silva revela que llegó con mucho miedo a 'Survivor, México', y pensó que se “echaría para atrás”. “Dije ‘¿qué estoy haciendo aquí?, ¿por qué vine? Definitivamente el primer mes fue el más difícil, que dormíamos bajo la lluvia, bajo un techo que ni siquiera nos cubría del sol, en una tabla que nos dolía todo el cuerpo [...] pero entré en un mood de competitividad, la adrenalina me llevaba a ser más fuerte todos los días, reconocí mis habilidades, porque ni siquiera yo las sabía y simplemente lo disfruté. [...] es muy difícil comprender lo que es estar ahí sin haberlo vivido y tener que tomar decisiones tan fuertes como la que tomé, que fue mi vida personal y mi boda”, sintetiza sobre su participación.

Tras no librar el duelo de extinción, el fuego de Kristal Silva se apagó en 'Survivor, México'.

La exrepresentante de México en Miss Universo compartió la tribu de Jaguares con Alejandra Toussaint, una de las personalidades más polémicas de la competencia, y con quien Kristal tuvo algunos enfrentamientos. “Alejandra es un personaje que cada vez me sorprende más. La Alejandra que conocí el primer mes era una que trabajaba en equipo, muy inteligente, muy astuta, muy unida a la tribu, y hasta puedo decir que muy sencilla y humilde. Yo pensé que con esa Alejandra me iba a quedar. Sin embargo, pasó el tiempo y mucha gente se dio cuenta que después de que estuvo en la clínica y quizá de ver que tenía riesgo de salir, empezó a jugar una estrategia que ya no nos gustaba”.

Kristal señala que luego de unas semanas, la personalidad se hizo cada vez más difícil. “Sus actitudes eran ofensivas hacia la mayoría, hacia Cyntia en especial, que sabemos que tiene un carácter fuerte. Empecé a ver actitudes en Alejandra que no me gustaban, esa clase de comportamientos yo no los acepto, ni los tolero tampoco [...] La Alejandra que se quedó es una mujer que cree que va a llegar a la final por haber manipulado a la tribu en la nueva era. Este personaje es la villana que ella quiere ser, ella sabe perfecto que es la mala del cuento, sabe que le está funcionando ser así. Pero en algún momento, el karma le va a llegar. No tengo nada en contra de ella, pero sí defiendo lo que es justo”.

Finalmente, la tamaulipeca revela que no le gustan las cartas con las que han jugado los nuevos miembros de la tribu Jaguar, por lo que espera que el triunfo sea para Cyntia, Julio o Valeria. Agrega que aunque Paco tiene aptitudes para llegar a la final, no le gustaría que sucediera.