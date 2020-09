Detalles del romance de Doña Florinda con "Kiko", que él mismo contó

El personaje de "Kiko" a quien le daba vida Carlos Villagrán, reveló detalles inéditos de la relación que tuvo con Florinda Meza, quien era su mamá en la serie mexicana "El Chavo del 8", y hacía el papel de Doña Florinda, antes de casarse con Roberto Gómez Bolaños.

La relacion entre los mencionados actores no fue la mejor de la farándula ni tampoco terminó en buenos condiciones.

"Ya nada es más añejo y huele a azufre. Eso ya pasó más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voya decir. A mi me dicen "vos anduviste con Doña Florinda y yo dije no, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó". Es muy raro que te digan eso", contó Villagrán en diálogo con Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen.

Además el inolvidable personaje de "Kiko" que vive dentro de Villagrán, aprovechó para ventilar cuestiones de la intimidad de su Florinda y dio a entender que la actriz tenía actitudes raras."Fue muy corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segovianoel director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo le dije a Chespirito. Me dice mira "ahorita, vamos a grabar, mantente en posición" y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro".

Respiré de nuevo porque tenía un apoyo. Entonces le dije a Doña Florida que definitivamente no. Y ella se enfermó, ahí en Televisa tenía una clínica de primeros auxilios y se suspendió la grabación. Yo ya me retiré de eso" aseguró. Sin embargo, confesó que no se sintió "acosado" por Meza. "De ninguna manera, las cosas son como son. Cada quién tiene su vida y sus cosas, señaló.

Cabe mencionar que el actor Carlos Villagrán, el pasado mes de abril causó controversia en las redes sociales al asegurar que el Covid-19 no existe y se trata de algún tipo de conspiración.

Por lo que de inmediato se volvió un tema del qué hablar, ya que en estos tiempos tan difíciles la población se encuentra dividida entre quienes creen en la enfermedad y quienes aseguran que se trata de una estrategia de gobierno para mantener encerrado al mundo.