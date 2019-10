Deteriorada luce la tumba donde José José deseaba ser sepultado

Completamente deteriorada es como luce la tumba donde el cantante mexicano José José deseaba ser sepultado, cuando muriera. Él mismo en varias ocasiones dijo que quería ser enterrado donde descansan los restos de su señora madre.

Es en el panteón Francés de la Ciudad de México donde se encuentra la tumba y donde supuestamente quedarán los restos del famoso cantante José José, quien murió el pasado 28 de septiembre en Estados Unidos.

Laura Núñez, quien trabajó durante 20 años con José José, ha dicho a los medios de comunicación nacionales e internacionales que la última voluntad del cantante era ser enterrado junto a su madre.

Laura ha compartido que ella estuvo al lado de José José justo antes de que lo operaran para liberarlo del cáncer que padecía en el páncreas y le dijo que, en caso de fallecer, le cumplieran su última voluntad.

Me dijo que quería ser enterrado junto a su madre. Él me lo dijo muy clarito. Él era Guadalupano y me dijo que quería estar en brazos de su madre celestial y terrenal", señala Laura.