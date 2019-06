Detiene a youtuber por ir a 225 km/h en su lujoso Lamborghini

Madrid, (EFE).- El conocido youtuber español, David Díaz, que tiene 4,3 millones de suscriptores, fue detenido por conducir un deportivo Lamborghini a 228 kilómetros por hora en una carretera secundaria de la provincia de Madrid.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Efe la identidad del detenido después de que la Guardia Civil informara este martes de la detención de un hombre de 22 años conduciendo a esa velocidad en una vía secundaria de la provincia de Madrid en la que el límite es de 100 kilómetros por hora.

El detenido, sin antecedentes criminales, dio negativo en las pruebas de consumo de alcohol y drogas.

Podría ser condenado a una pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En cualquier caso se le privará del derecho a conducir por un tiempo de entre uno y cuatro años, según la Guardia Civil.

Díaz, más conocido como Alphasniper97, es un youtuber español que sube contenidos sobre videojuegos y que cuenta con 4,3 millones de suscriptores.

Este joven dedicó varios de sus vídeos a contar que había comprado un Lamborghini Huracán, algo que era "su sueño", explicando cuándo lo adquirió, cuándo se lo entregaron y mostrándolo a sus seguidores mientras lo conducía.

“Jamás pensé que fuese a llegar este día pero acabo de recibir uno de los mensajes que más ilusión me ha hecho, chicos, chicas, mi nuevo coche ya está litos”, dijo en uno de sus últimos videos de su canal de Youtube donde anunció la llegada de su lujoso 'juguetito'.

Comenzó en YouTube con gameplays de Just Cause 2, reviews de armas de Airsoft, y una de las series que más le caracterizó fue los enfrentamientos entre armas de los distintos Call Of Duty.

Es un jugador que tiene mucha experiencia en la saga y por lo tanto juega bastante bien, aunque nunca ha llegado a jugar en competitivo.

Crearse este canal le llevó a conocer a mucha gente, y hoy en día forman una de las mayores comunidades de Call Of Duty de España con TheGrefg, Thetoretegg1, Goorgo, Ampeterby7, ByRafita, Agustin51 y VicensHD.

Junto a todos estos Youtubers participó como capitán de uno de los equipos en el Gran Desafío, con el cual ganó todos las ediciones de este Gran Desafío, Excepto uno el cual se llevo acabo en la Madrid Gaming Experience.