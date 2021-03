Detienen en Acapulco al presunto abusador sexual de la actriz Daniela Berriel

México. Ya fue detenido Eduardo "N", el hombre que fue señalado y acusado por la actriz Daniela Berriel de supuestamente haberla abusado sexualmente en Acapulco, Guerrero, México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer la detención de Eduardo "N", quien fue entregado al estado de Guerrero.

Eduardo "N" es investigado en Guerrero por el delito de violación en contra de Daniela Berriel, quien a través de un video en Instagram aseguró que el 14 de marzo de 2020 Eduardo, junto con el actor español Gonzalo Peña, abusaron de ella; la joven mencionó que Gonzalo Peña se dio cuenta de todo, pero no hizo nada para parar la situación.

Daniela explicó que en marzo de 2020 hizo un viaje junto con Gonzalo Peña, con quien ella sostenía una relación, y varios amigos también, entre los que se encontraba el presunto agresor Eduardo "N", y detalló que cuando se retiró a la habitación ambos hombres ingresaron al dormitorio y la tocaron sin su consentimiento.

Y en más detalles, Daniela explicó que se quedó dormida y cuando despertó se dio cuenta que estaba siendo abusada sexualmente por Eduardo y agregó que Gonzalo Peña estaba en otra cama de la misma habitación. Trasciende que la autoridad aún no define si procederá legalmente en contra de Gonzalo, el cómplice de los hechos, mientras tanto ya se desató el escándalo en el mundo del espectáculo mexicano con este nuevo caso de supuesto abuso sexual.

Gonzalo Peña formaba parte de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, producción de Juan Osorio para Televisa y que se transmite actualmente por canal 2, y en distintos medios se dio a conocer que ya fue sacado de la misma debido a señalamientos públicos respecto a que supuestamente fue cómplice en el citado caso de abuso sexual.

Gonzalo es originario de Las Palmas de Gran Canaria, España (1989) y radica en México desde hace varios años, y también fue acusado por Daniela Berriel en el sentido de que fue cómplice del abuso sexual que sufrió durante 2020, lo hizo público ella misma en sus redes sociales. Televisa emitió un comunicado en el que da a conocer que Gonzalo sería suspendido de las grabaciones de la misma.

Sobre los hechos, y volviendo a Daniela, esta señaló en su video que no había hablado por temor de que le pudiera pasar algo a ella o a alguien de su familia y aseguró que Gonzalo no hizo nada para detener a su amigo y también mencionó que escuchó pláticas entre ellos respecto a temas de tríos y se sintió bastante incómoda.

Me quedé dormida, desperté porque ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él, entré en shock. Me hice bolita al lado de Gonzalo, ya estaba despierta y si él quería seguir violándome iba a tener que usar su fuerza, se acercó y me jaló. Me dijo que todavía no había acabado, me empezó a pegar y empezó a gritarle a Gonzalo, quien se paró muy enojado y le dijo: ' ¿Por qué te enojas si te la acabas de co… bien rico?'”, relata en el video.