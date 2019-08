Detienen en Tepito a Brandon Lee, participante de Enamorándonos

Ciudad de México.- El conocido youtuber Brandon Joaquín, conocido como Brandon Lee y también por aparecer en el popular programa de Tv Azteca Enamorándonos, fue detenido por la Policía de la CDMX en Tepito por circular en una motocicleta con reporte de robo.

Brandon fue localizado cuando circulaba por la avenida Paseo de la Reforma. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el youtuber fue detenido porque la motocicleta no contaba con candados de seguridad.

A pesar de que Brandon de 20 años no pudo comprobar ser el propietario de la motocicleta, aseguró que la había adquirido por 60 mil pesos y fue remitido al Ministerio Público, ya que al ser interrogado por los agentes, dijo dedicarse a la compra y venta de drogas en la zona.

No es la primera vez que un integrante del famoso programa Enamorándonos tiene problemas con la ley, ya que hace días una integrante del show estuvo en boga por intentar suicidarse y publicarlo en redes.

De acuerdo con la información sobre Karina Moreno Alberú, conocida en "Enamorándonos" como Khareesi, fue salvada por su hermano y e internada en un hospital.

Ella misma habló en sus redes sociales los difíciles momentos que vivió al intentar quitarse la vida. Pero por fortuna, fue rescatada por dos grandes seres y aprendió que 'las salidas fáciles jamás están permitidas.

“Después de haber pasado la noche más dolorosa y casi perder esta guerra contra mis propios demonios. Le agradezco a Dios y a mi hermano por estar ahí para mí. Sé que creen en mí y por eso de ahora en más prometo hacer las cosas bien. Las salidas ‘rápidas’ o ‘fáciles’ jamás están permitidas. Hoy puedo decir que tengo ganas de vivir y ver primero por mi bienestar físico y mental”

Sin embargo, el post al parecer fue borrado de Instagram Stories.

Luego, Khareesi escribió un mensaje de agradecimiento por todas las muestras de apoyo que ha recibido.

"Ahora que me siento más tranquila y con un dominio total sobre mis emociones, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes. Jamás pensé tanto apoyo y palabras de aliento tan motivas"

"La razón por la que hice pública mi situación fue porque estaba tan agradecida y conmovida de ver que Dios me dio la oportunidad de estar aquí una vez más y pelear como la guerrera que mi mamá hizo de mí, ver que mi hermano fue literalmente mi héroe y me demostró una vez más que no estoy sola y que jamás me dejará caer. sentir a mi papá más cerca que nunca"

La joven concluyó su mensaje afirmando que ahora es una 'loca' feliz que disfruta de la vida.