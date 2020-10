Detrás de banana se ocultaba Marjorie de Sousa, en ¿Quién es la máscara?

México. La banana, personaje de ¿Quién es la máscara?, se quitó su disfraz esta noche y el público pudo descubrir que detrás de ella se encontraba oculta la actriz Marjorie de Sousa. Ninguno de los jueces pudo descubrir de quién se trataba, por más pistas que recibieron.

Marjorie de Sousa, actriz originaria de Venezuela y quien radica en México actualmente, estaba oculta detrás de banana y esta noche se descubrió en ¿Quién es la máscara?, reality show de Televisa que se transmite en su segunda temporada a través de canal 2, Las Estrellas.

Me costaba mucho trabajo pararme en un escenario, en el teatro, eso me causaba horror, pero lo vencí. Sentía nervios, y bueno, quienes nos dedicamos a esto sabemos que si no sentimos esos nervios pues también sabemos que entonces no tendría chiste", dijo Marjorie al quitarse la máscara.