¡Detrás de la risa! Tatiana revela que su hija nació por abusos sexuales de su esposo Andrés Puentes

Mientras en el escenario conquistaba a los más pequeños con su amplio repertorio de canciones infantiles, con su carisma y sonrisa, en su hogar la cantante mexicana Tatiana vivía todo un infierno. En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, la llamada "reina de los niños" recordó el tormentoso matrimonio que tuvo con el empresario Andrés Puentes, quien la violentó física y psicológicamente.

Tatiana sorprendió al revelar que el nacimiento de su primogénita Cassandra, ocurrió por los abusos sexuales de parte de Andrés Puentes. La cantante mencionó que su esposo la obligaba a tener relaciones sexuales.

"Pero lo que más dolía era lo emocional, pero también había manipulación de esa manera, porque sabía cómo y por dónde, entonces, me embarazo, nace Cassandra y me vetan de todos lados porque se autoproclama mi representante. Me hizo pelearme con mi mamá y la manipulación era tal que yo no aguantaba ni el olor de mi mamá".

Tatiana, aunque no tiene pruebas, asegura que Andrés Puentes le fue infiel con varias de sus bailarines y varias de ellas eran menores de edad. También contó que en una ocasión corrió a su mamá de su casa a punta dde pistola provocándole un infarto, llegó a maltratar a su propia hija Cassandra e insultaba al segundo bebé que tuvieron, por defender a los hijos mayores que tuvo en sus dos anteriores matrimonios.

La también actriz calificó el matrimonio que tuvo con Andrés Puentes "como un secuestro porque fue así, fue como un secuestro emocional, físico, económico".

Tatiana llegó a sentirse "una culpabilidad espantosa" por todo lo que había pasado y llegó a necesitar terapia. "He leído muchos libros en los que te dicen que tú eres la víctima de un huracán y no te puedes culpar, pero hacen tanto daño emocionalmente que dices: 'es por mi culpa que le pasó esto a esta persona, por mi culpa quiso meter al bote a mi hermano, por mi culpa le dio un infarto a mi mamá', es como un pulpo con tentáculos del mal".