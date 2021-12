Devin Ratray, actor de Mi pobre Angelito, es acusado de intentar ahorcar a su novia

México. El actor Devin Ratray, quien es recordado por su participación en la película Home Alone (Mi pobre Angelito) es acusado de haber golpeado e la cara a su novia durante una pelea, además intentó ahorcarla.

En varios portales de noticias se informa que Devin Ratray habría tenido una discusión bastante fuerte con su pareja sentimental en un hotel de Oklahoma, USA.

Devin, de 44 años de edad, querría estrangular a su novia y ponerle la mano sobre su boca, así lo da a conocer su novia y según narra el portal MZT, esto mientras discutían y la situación empeoraba.

La misma mujer también reveló que Devin le mordió su mano, le dio un puñetazo en la cara y ella intentó escapar por las escaleras, luego recogió sus cosas y se fue del lado de él; llamó a la policía y esperó que esta llegara.

Representantes legales del famoso actor han señalado que la discusión entre Devin y su pareja solamente fue verbal y nunca él ola golpeó ni intentó ahorcarla, como lo asegura ella.

También se da a conocer que hasta el momento no se ha efectuado ningún arresto en contra de Devin Ratray y se encuentra libre.

Devin D. Ratray es originario de Nueva York, USA, (1977) y es conocido principalmente por su papel de Buzz McAllister en la cinta Home Alone (Mi pobre Angelito) y su secuela, Home Alone 2: Lost in New York.