"Devuélveme el anillo": El presunto mensaje de Christian Nodal a Belinda en uno de sus conciertos

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación en febrero del presente año , después de más de un año juntos y de prometerse amor eterno. Aunque la pareja fue una de las favoritas del mundo del espectáculo, su relación no llegó tan lejos como todos lo esperaban y terminaron demasiado pronto.

Cabe resaltar que no se ha confirmado que el cartel tenga escrito dicho mensaje , así que se desconoce si sea realidad o un simple rumor de Internet. A pesar de esto, muchos se refieren al tema y abren debate en las redes sociales, algunos aseguran que Belinda debería quedarse el anillo y otros que debería devolverlo.

Fue por dicho motivo que el video de inmediato dio bastante sobre qué hablar en las redes sociales. En este se puede ver a Nodal tomando un cartel y haciéndole un comentario a la persona que lo lleva, sin embargo, no se puede notar qué es lo que tiene escrito, según usuarios de Internet, la petición de tener su anillo de compromiso de regreso.

México.- Siguen las polémicas rodeando a Christian Nodal y Belinda , a pesar de que el cantante se ha enfocado en seguir con su gira musical por Latinoamérica y la cantante promociona su nueva serie para Netflix, "Bienvenidos a Edén", el escándalo no cesa.

Gilberto Coronel Periodista Web

