Dharius se hizo de mala fama, pero ahora tiene una buena vida

El ser rapero, andar tatuado, fumar marihuana estigmatizaron, de cierto modo, con una mala fama a Dharius. Muchos lo señalaron como una persona que no servía para nada, que nada lograría en esta vida.

Hoy en día Dharius se encuentra en el mejor momento de su vida, tanto personal como musicalmente hablando, vaya, gozando de una buena vida; “desde que estaba chavito siempre he tenido mala fama, primero por ser rapero, luego por andar tatuado, por fumarte un toquecito de mota, siempre mala fama de que no iba a lograr nada”, comentó el afamado rapero a EL DEBATE, con respecto al título de su nuevo álbum, Mala fama / Buena vidha.

El primer track del disco habla de eso, de cómo me he esforzado por dejar de lado todo eso que se ha dicho, de que no iba a lograr nada, de que no servía para nada.