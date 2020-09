Dhasia Wezka cuenta entre lágrimas su terrible experiencia de acoso en CDMX

México.- La reconocida influencer y conductora de MTV, Dhasia Wezka, compartió a través de sus redes sociales una trágica experiencia que la hizo sufrir demasiado, pues mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México junto a su perro un hombre se le acercó con pésimas intenciones e incluso, intentó tomarla del brazo para lograr lo que buscaba.

Entre lágrimas, la joven compartió una serie de videos a través de sus historias de Instagram, en donde relató que se encontraba paseando a su perro cerca de lugar donde vive y por varias cuadras un hombre la siguió, e incluso intentó tomarla del brazo para hacerle una fuerte petición.

Quiero platicar algo que me acaba de pasar. Estoy temblando, neta estoy muy espantada (...) Salí a pasear a Mailo y, de repente, un vato, me di cuenta que me empezó a seguir, se veía completamente normal", aseguró.

El hombre que la estuvo siguiendo terminó acercándose a ella pidiéndole su número de celular, a lo que ella se negó y le ofreció convertirse en hostess, lo cual la dejó muy sorprendida y terminó en shock con la petición, negándose por completo y creyendo que en cualquier momento le pasaría lo peor.

Me bloqueé a pesar de que había un put... de gente. Me bloqueé bien cule... por me espanté, la neta (...) Y es que lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta, me van a subir y yo ya desaparecí", dijo la joven.

Esta pésima experiencia hizo que Dhasia quedara muy asustada, al punto de creer que "en cualquier momento pasaría una camioneta por el lugar y la subiría y terminaría siendo una mujer más desaparecida en México", recordemos que los feminicidios en el país azteca han incrementado de una manera aterradora, lo cual ha llevado a miles de mujeres a protestar por su seguridad y la de sus hermanas.

Afortunadamente, la joven se topó con otra mujer que se había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo y terminó acercándose a ella para darle apoyo, lo cual agradeció demasiado y pidió a todas las mujeres en México tener mucho cuidado cuando salgan a la calle o se encuentren solas en un lugar, pues nunca se saben las intenciones de las personas que las rodean.

Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el chavo me estaba siguiendo y abordando (...) Me seguí, me seguí, me escondí detrás de una camioneta y la chava me alcanzó y me preguntó si estaba bien", continúo.

Finalmente, dijo encontrarse bien, ya que no pasó a mayores la situación, pero aconsejó a sus seguidores tomar las precauciones en momentos como ese. "Estoy bien y no pasó nada, pero se siente muy feo (...) Cuídense mucho chavas, no se bloqueen, si necesitan gritar, griten", comentó para finalizar la serie de videos que compartió.

Los videos de inmediato se volvieron virales en las redes sociales y su nombre tendencia en Twitter, todos compartieron los clips añadiendo una situación o experiencia similar, asegurando que así es el día a día de una mujer en México y haciendo énfasis en que ninguna mujer está protegida sin importar quién es en el mundo.