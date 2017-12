Di Monte y la imagen con la que "enloquece" las redes

Y lo volvió hacer... El cubano Adrían Di Monte de 27 años ha utilizado sus redes para presumir su tonificado cuerpo producto de rutinas completas de ejercicio que el mismo comparte a través de sus espacios virtuales.

☠️ Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 4:06 PST

El ganador de la cuarta temporada de "Bailando por un Sueño" de la televisora de San Ángel, ha desencadenado millones de comentarios de todo tipo entre los que destacan los subidos de tono que algunas mujeres e incluso hombres le hacen al actor originario de Santa Clara, Cuba.

Esta vez el "colgó" en sus cuentas de Facebook e Instagram una fotografía en la que se le marca la entrepierna lo que ha "enloquecido" a sus seguidores quienes le han realizado todo tipo de comentarios, piropos y propuestas indecorosas.

Ready to shoot tomorrow, I had to shave ����♂️ la fotógrafa @sandraitzel �� Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 10:58 PDT

Hasta el momento esta instantánea sugerente ha conseguido más de 10 mil "Me gusta" en esta red social a solo cinco horas de haberla compartido, aquí algunos de los comentarios:

Foto: Tomada de Instagram

Aquí la imagen:

Otro día más, no nos podemos rendir ☹️��♠️☠️ Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 9:27 PST

Adrián Di Monte presumió sus "pompas" sin operar

El cubano Adrián Di Monte llamó la atención en "Bailando por un sueño" no solo por su forma de bailar, sino también por haber mostrado su cuerpo, en específico "sus pompas".

PARA LOS QUE NO PUDIERON VER MI GENTE AQUÍ ESTÁ #bailandoporunsueño #teamdimonte mi @montserratyescas y yo en #egypt gracias a todo nuestro equipo @paulbarris @karlaballina @sandraitzel y a todos los jueces @gentedezona @sargentoleon @lajosa @flavio @jbalvin #migente @bailandosueno Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 6:55 PDT

El bailarín se hizo de un buen número de fans y seguidoras a través de las redes sociales.

Cha cha �� Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 11:12 PDT

Adrián conmocionó las redes sociales luego de su participación en el reality“Bailando por un sueño” debido al escultural cuerpo que evidenció cuando apareció vestido de egipcio, traje que únicamente ocultó sus partes más pudorosas y que dejó al descubierto su gran trasero, provocando la duda de los internautas, quienes señalaban que este atributo lo consiguió a raíz de una operación.

Luego de estos rumores, fue el propio actor quien durante una entrevista con la periodista Maxine Woodside en el programa Todo para la Mujer, negó estas versiones explicando que su temor a las operaciones le impedirían realizarse algún procedimiento estético.

“Hace tiempo tuve que sacarme las muelas del juicio y yo estaba aterrado, con tal de que no me pusieran anestesia general, lo hice con anestesia local y sentí cómo me sacaban los dientes y todo pero, o sea, le tengo mucho pánico al bisturí y al doctor”, explicó.

Esta no sería la primera vez que Adrián es cuestionado por sus pompas, pues hace algunos meses durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, el cubano contó una anécdota al respecto.

“Yo vengo de Cuba, cómo que me voy a estar operando las nalgas, estás loco (le dije a la persona que me preguntó), y entonces me he dado cuenta que ya hasta los hombres se están operando las pompas”, dijo Di Monte aquella vez.

Are you ready ? ♠️ Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 11:32 PDT

La coreografía del tema "Mi gente" que interpretó Adrián Di Monte en "Bailando por un sueño", despertó el interés del público y por ello hoy es el ganador de la nueva temporada del concurso de baile, aceptó el actor.

En entrevista con Grupo Fórmula, Di Monte se dijo feliz de lograr el triunfo en el reality show, además de que ya tiene confirmada la continuidad de su personaje en la segunda temporada de "La doble vida de Estela Carrillo".

#teamdimonte �� #tango Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 8 de Oct de 2017 a la(s) 8:13 PDT

En ella le da vida a "Joe Hernández", quien sostenía una relación con "Mercy", interpretada por Erika Buenfil, y en esta nueva temporada, anticipó, su personaje tendrá más historia.

"Tengo un compromiso con la señora Rosy Ocampo, a la que le debo mucho porque ella me dio la oportunidad, es muy linda persona. Yo siempre quise trabajar en Televisa, estoy en mi casa, estoy muy feliz, y ella y Lalo Meza me dieron la oportunidad, y ahora se va a hacer la segunda temporada por que fue un boom", expresó.

Adrián Di Monte reveló que lleva dos años casado con la también actriz SandraItzel, a quien conoció durante las grabaciones de una telenovela, en Miami, Florida.

La pareja de actores reveló, en entrevista en "Shanik en Fórmula", que sí desean convertirse en padres, y que actualmente están disfrutando de su relación, "cuando él ha necesitado de mí, he estado ahí, igual él ha estado para mí cuando yo he necesitado", expresó la actriz.

Agua del #nicho en noviembre es fría �� Una publicación compartida de A D R I A N D I M O N T E (@adriandimonte) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 8:04 PST

Actualmente el ganador de "Bailando por un sueño" prepara una producción discográfica, cuyo primer sencillo será "Una mordidita", tema de reggaetón.