Día Internacional del Gato: 5 famosos que aman a los felinos

Este 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, uno de los animales de compañía más comunes y también más queridos, por sus peculiares comportamientos, además de ser muy cariñosos.

Por ese motivo es que algunas celebridades aman a los felinos, incluso hay quienes tienen más de uno en casa como mascota y hasta les han llegado a dedicar algunas canciones. Aquí te presentamos a cinco famosos que aman a los gatos.

Taylor Swift

La cantante etadounidense es una gran amante de los gatos y tiene tres, los cuales se llaman Benjamin, Olivia y Meredith, a quienes presume constantemente en su cuenta de Instagram

Incluso Benjamin fue importante durante la grabación de unos de sus temas, aunque seguro ama a sus tres michis por igual.

Katy Perry

La intérprete de Roar tuvo a varios gatos cuando vivió junto a su exesposo Russell Brand y tras la separación se quedó con la custodia de algunos de ellos, a quienes cuida como si fueran sus hijos.

Ed Sheeran

Su gato llamado Graham, a quien adoptó luego de encontrarlo en la calle, fue uno de los seres más queridos en la vida del cantante británico, que lamentablemente en 2019 falleció.

Bella Thorne

No cabe duda que la actriz ama a los gatos pues tiene 19 de ellos en su casa, y aunque no mustra mucho de ellos en sus redes sociales, no es ningún secreto que son el amor de su vida.

Robert Downey Jr.

El interprete de Iron Man, deja ese personaje rudo en los sets de grabación y en casa disfruta de la compañía de su querida gatita llamada Helen Rose, a quien seguido podemos ver en sus redes sociales.