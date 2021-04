Diana Bracho a punto de morir desangrada mientras grababa Cuna de Lobos

Diana Bracho de 76 años de edad es una de las actrices mexicanas más importantes de la pantalla chica por su larga trayectoria en el mundo de las telenovelas y una de ellas es Cuna de Lobos (1986) donde estuvo a punto de morir.

Y es que en una entrevista que realizo hace años Diana Bracho reveló que durante las grabaciones de Cuna de Lobos se le reventó una trompa de la matriz, la cual le provocó una hemorragia interna.

"Una mañana amanecí con un dolor bestial yo bueno ya me voy a mi llamado y de pronto, ya que no me podía ni mover el doctor de ahí al hospital y el doctor, te tengo que operar en este instante tienes una hemorragia interna y en tres horas te mueres", le dijo el doctor a la famosa.

De inmediato la actriz fue operada de emergencia y el doctor le pidió diez días de reposo, pero la producción la ocupaba para grabar unas escenas de urgencia.

A los cinco días me habló Lucero, 'tienes llamado en el aeropuerto para hacer una escena de helicóptero y yo '¡como si el doctor me dio una carta!', dijo Diana Bracho.

Para quienes no lo saben Diana Bracho es considerada una mujer emblemática no solo por su talento, sino por el porte que tiene.

Cabe mencionar que la guapa mujer siempre se ha mantenido alejada de los escándalos, pues le gusta ser reconocida por su talento.