Diana Bracho apenada por Silvia Pinal por como está viviendo la vejez

Diana Bracho de 77 años de edad, no se quedó callada y causó revuelo total, pues también mostró su descontento después de a ver visto a Silvia Pinal en una obra infantil donde se le miraba en un delicado estado de salud, por lo cual esta primera actriz se dijo apenada al verla en esa situación la cual generó mucha polémica.

"Me da pena verla enferma, me da pena verla acabada yo no quiero verla así yo siempre cuando fui presente en la academia, bueno el Ariel de oro hay que dárselo a alguien tenga una trayectoria, pero que pueda recibirlo caminando que pueda dar las gracias coherentemente porque darle un reconocimiento a una persona que ya no habla, que ya no ve, que ya no asunta a mí me parece muy dolorosa", dijo Diana Bracho.

Para quienes no lo saben, Diana Bracho y Silvia Pinal trabajaron juntas en varios proyectos, donde les iba de maravilla, en especial en una obra de teatro donde en una escena tenían que bailar mambo, algo que le sorprendía de la actriz de la Época de Oro, pues lo hacía de una manera muy hábil incluso mejor que ella y otras compañeras de la farándula.

Y es que el nombre de Silvia Pinal dio de que hablar cuando empezó a enfermarse con frecuencia, además de sufrir algunos incidentes caseros, pero la gota que derramó el vaso fue verla en la obra de teatro infantil donde a otros famosos lejos de parecer un reconocimiento más bien era el morbo para muchos, situación que desaprobaron en redes o entrevistas.

"Diana Bracho nunca a sido de escándalospero sí que me sorprende las declaraciones que dio con respecto a la Pinal aunque eso si NO dijo ninguna mentira", "La Sra. Silvia Pinal una gran estrella y diva, pero el tiempo pasa y es inexorable y eso no lo puede cambiar nadie ya paso la mejor época de la sra", "Una actriz de las mejores buenísima yo admiro mucho a esta actriz, como a doña Silvia Pinal y bueno espero estás 2 grandes actrices estén muy bien", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que a muchos les sorprendió las declaraciones de la actriz mexicana, pues nunca ha sido de declaraciones polémicas como las que acaba de hacer.