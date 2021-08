Diana Golden arremete de nuevo en contra de Alfredo Adame y lo llama arrastrado y cobarde

México. La actriz colombiana Diana Golden, quien radica en México desde hace muchos años, arremete de nuevo en contra de Alfredo Adame, quien fue su esposo, y lo llama arrastrado y cobarde.

Golden responde fuertemente a Adame, tras insultos y malos comentarios que él ha hecho en contra suya, y nuevamente vuelve a encenderse "la hoguera", puesto si bien nunca han parado los enfrentamientos entre ambos, por lo menos habían parado un poco.

En entrevista con el programa de televisión Ventaneando, Golden, quien ha participado en telenovelas como La fea más bella y Amores verdaderos, vuelve a atacar a Adame, pues está molesta con él porque no para de hablar mal de ella.

Alfredo es un arrastrado, un cobarde, porque habla mucho pero no da la cara. Yo me había quedado callada, hasta que empezó a insultar y se metió con mi mamá. Yo no me he movido de mi casa y ni iré, pero cada vez que van a notificarle, va aumentando la multa”, dijo Golden.