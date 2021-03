Diana Golden le exige a Alfredo Adame que le page y no sea cobarde

Tras una fuerte pelea legal entre Diana Golden y Alfredo Adame hace tiempo en la que ganó la actriz quien no se dejó de las difamaciones de quién fuera su pareja hace tiempo la mujer se le fue con todo pues no le ha querido pagar.

Y es que para quienes no lo saben Diana Golden ganó la demanda en contra de su ex, pero el actor no le ha querido pagar la cantidad de 18 mil pesos por lo que ahora se los exige por medio de los medios.

Pues sí que no sea cobarde y reciba la notificación si no llega ni al mil dólares son 18 mil pesos, no que muy millonario y que muy esto que no tire la piedra y esconda la mano, dijo Diana Golden en De Primera Mano.

El pleito de Diana Goldén con Alfredo Adame es desde hace varios y su furia comenzó cuando el famoso habló de su madre.

Tras dicha pelea ambos actores se dijeron de todo ante los medios, donde Alfredo Adame hizo comentarios muy personales de quien fuera su pareja en el pasado.

Como era de esperarse los internautas reaccionaron de inmediato a las exigencias de Diana Goldén.

"Está jodido el tipo repulsivo ese tal Adame", "Si no le da a su ex mujer, menos te dará a ti ubícate!", "Jajaja pobre Adame cuando no le llueve le llovizna, ya su casa está bien quemada y su reputación ni se diga...", le escriben a la pareja.

