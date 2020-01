Diana Golden llora la muerte del medallista olímpico Carlos Girón

Diana Golden está pasando por un momento muy doloroso en su vida tras enterarse de la muerte del medallista olímpico Carlos Girón de 65 años, con quien estuvo en el programa "El gran chapuzón", donde fungió como entrenador de la actriz y otras celebridades que estuvieron el proyecto.

Amado profesor Carlos Girón.... Siempre te voy a extrañar. Lo siento tanto, escribió la actriz sobre la perdida de su gran amigo.

Mientras tanto algunas celebridades y gente del mundo deportivo le dieron el último adiós al representante por medio de las redes sociales donde recordaron las mejores anécdotas que tuvieron a su lado.

"Parece que fue ayer cuando lo vi competir en las olimpiadas de Moscú. Emocionados cuando ganó su medalla, Descansa en paz campeón", "Descanse en paz, nuestras oraciones para toda su familia, que Dios les dé fortaleza y paz", le escribieron al medallista.

Recordemos que Diana Golden tuvo una feroz pelea con Alfredo Adame a principios del año pasado y es que ambos famosos estuvieron casados, pero tiempo después el histrión reveló varias cosas intimas de la actriz después de que ella se metiera en un pleito amoroso que tuvo el histrión, por lo que comenzó una guerra por medio de la prensa entre ambas celebridades.

"Se mudó de habitación conmigo y me platicó que había salido con un narquillo colombiano que se habían casado. Pero en mí dije: 'Lo que no fue en mi año, no es en mi daño'. Pasó el tiempo y un día estaba espantada", dijo Adame en una entrevista.