Diana Golden pide despensas ante crisis por COVID-19 y no se avergüenza

México. Diana Golden, actriz originaria de Colombia y quien radica en México desde hace varios años, pide despensas ante la pandemia de coronavirus COVID-19, las recibe en su casa y no se avergüenza de ello. Varios medios de comunicación la captan al momento de recibirlas y ella habla al respecto.

A Diana Golden la ha afectado también el no tener trabajo ante la pandemia del COVID-19, y permanece encerrada en su casa para evitar contagios, sin embargo, sale a recoger despensas de ayuda que distribuyen asociaciones como la ANDI o la ANDA.

No me avergüenza recibir despensas, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen, además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores”, dice la actriz.

Diana Golden es una de las actrices que vive "al día" con lo que gana de su trabajo, y confiesa que recientemente hizo un capítulo en "Como dice el dicho", pero aun no le pagan.

El que me critique, que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda. De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?”.