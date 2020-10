Diana Golden revela que Alfredo Adame le puso una pistola en la boca

México. La actriz Diana Golden hizo fuertes revelaciones en el programa de televisión El minuto que cambió mi destino que conduce Gustavo Adolfo Infante, respecto a lo que fue su matrimonio con el también actor Alfredo Adame, entre ellas, que un día le puso una pistola en la boca y además que tenía serios problemas con el alcohol.

Diana Golden y Alfredo Adame estuvieron casados hace más de treinta años y con el paso del tiempo no han podido dejar de tocar el tema ante los medios de comunicación. Él, por ejemplo, ha mencionado que ella tenía malas amistades y que la botó de su lado porque descubrió que le era infiel con otro actor, siendo su esposa.

Ahora es Diana quien saca a la luz otras situaciones de las que no había hablado antes públicamente y le confiesa al periodista Gustavo Adolfo Infante que una vez la amenazó con una pistola, la cual colocó en su boca.

Llega a la casa, yo estaba dormida y él llega borracho. Me empezó a romper la ropa, me sacó su pistola. Siempre anda con pistola. Me dice ‘Te largas de la casa’. Y me metió una pistola en la boca”, describe Diana a Infante.